Weltmeisterschaft

25.4.2017, 17:15 Uhr

Tanner Richard verstärkt das Nationalteam

25.4.2017, 17:15 Uhr

Das Schweizer Nationalteam erhält weitere Verstärkung aus Nordamerika. Nationaltrainer Patrick Fischer nominiert Tanner Richard nach. Von sda

Patrick Fischer nominierte Tanner Richard nach (Bild: sda)

Der 24-jährige Center ist beim AHL-Team Syracuse Crunch ein sicherer Wert. Er erzielte in dieser Spielzeit in 47 Partien 14 Tore und 20 Assists. Als Belohnung durfte er dreimal in der NHL auflaufen. Richard verdrängte Damien Riat von Genève-Servette aus dem Team.