Swiss steigert Betriebsgewinn im ersten Quartal um zwei Drittel

Gastronomie

¶Es tut sich was in der Basler Gastro-Szene: Nach indischen Spezialitäten kommt saisonale Terroir-Küche in den Ackermannshof. Die «Brasserie Hugo» öffnet nächste Woche in den historischen Räumlichkeiten ihre Pforten. Und aus dem «Räägedropfe» beim Theater wird eine Tapas-Bar.Von Simone Janz. Weiterlesen