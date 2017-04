Schmuggel

26.4.2017, 10:30 Uhr

Zürcher Flughafen-Zoll: vermeintliche Maschinenteile tragen Pelz

Einen ungewöhnlichen Fund haben Zöllner des Flughafens Zürich gemacht: Als sie das Verpackungsmaterial in einer Kiste beiseite schoben, blickten sie in braune Bärenaugen. Sie entdeckten zwei ausgestopfte Braunbären. Deklariert war die Ladung als Maschinenteile. Von sda

Brauner Pelz statt Maschinenteile: Zürcher Flughafen-Zöllner stiessen bei einer Kontrolle auf zwei ausgestopfte Braunbären. (Bild: sda)

Die Kisten kamen aus den USA und waren für ein Unternehmen in der Schweiz bestimmt, wie der die Eidg. Zollverwaltung am Mittwoch mitteilte. Unstimmigkeiten auf den Frachtpapieren liessen die Zöllner einen genauen Blick in die Holzkisten werfen.

Die beiden Bären wurden vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen beschlagnahmt. Braunbären unterstehen dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Der Handel mit ihnen ist illegal.