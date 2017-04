Verletzter bei Flugzeugabsturz in Bleienbach BE

24.4.2017, 20:50 Uhr

Auf dem Flugplatz Langenthal in Bleienbach BE stürzte am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug beim Start ab. Der Passagier verletzte sich, der Pilot wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. (Bild: sda)