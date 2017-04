USA

29.4.2017, 08:50 Uhr

Melania Trump ist jetzt Schirmherrin eines Spitalgartens

Der amerikanischen First Lady Melania Trump ist jetzt ein Garten in einer Kinderklinik gewidmet. Die Präsidentengattin feierte am Freitag (Ortszeit) mit kleinen Patienten eine Party im Nationalen Kinderspital in Washington. Von sda

First Lady Melania Trump bei der Eröffnung des Gartens in einer Kinderklinik in Washington. (Bild: sda)

«Es kümmern sich so viele liebe und fürsorgliche Menschen um diese tapferen und grossartigen Kinder», sagte Trump nach einer Mitteilung der Klinik. «Jeder sollte auf das Ergebnis stolz sein.»

Über den Garten sagte sie: «Ich bin so dankbar, dass Patienten und ihre Familien an diesem wundervollen Ort an frischer Luft Erholung finden können.» Der «Bunny Mellon Healing Garden» des Spitals steht seit Jahrzehnten unter der Schirmherrschaft der jeweiligen First Lady der USA.