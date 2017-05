Von Tür zu Tür und ja nicht Corbyn erwähnen – wie Labour den Wahlkampf gewinnen will

2.5.2017, 04:50 Uhr

2.5.2017, 04:50 Uhr

«Es schneit», sagt Rashmi Kalubowila erstaunt und blinzelt in den Himmel. Seine Parteikollegin Christine Robson zieht den Kopf ein, um sich vor der bissigen Böe zu schützen, die der Häuserfront entlangfegt. «Da siehst du mal, wie engagiert wir sind – Schnee und Eis hält uns nicht vom Wahlkampf ab», sagt Robson lachend, während sich auf ihrer schwarzen Wollmütze die Flocken festsetzen.

Zusammen mit einem Dutzend anderen Aktivisten sind die zwei an diesem Dienstagabend im Londoner Stadtteil Harrow unterwegs, um die Bevölkerung für die Labour-Partei zu gewinnen. Nach der überraschenden Ankündigung Theresa Mays, am 8. Juni das Parlament neu wählen zu lassen, ist die Wahlkampfmaschine in kürzester Zeit angekurbelt worden und läuft bereits wie geschmiert: Schon zum dritten Mal an diesem Tag stehen Robson und Kalubowila auf der Strasse. So viel Beharrlichkeit wird nötig sein, denn das Loch, aus dem sich die Partei emporarbeiten muss, ist tief.

(Bild: Peter Stäuber)

Als die Premierministerin das Wahldatum bekannt gab, lag Labour in Umfragen rund zwanzig Prozent hinter den Konservativen zurück. Ein besserer Moment, um ihre Position als Premierministerin zu stärken, wird sich kaum mehr bieten – zumal sich am wirtschaftlichen Horizont Wolken zusammenbrauen: Die Schwäche des Pfunds verteuert die Importe, was sich in stagnierenden Realeinkommen niederschlägt, das britische BIP ist im ersten Quartal 2017 um magere 0.3 Prozent gewachsen.

Aber noch ist die drohende wirtschaftliche Abkühlung erst vage zu spüren und so hat die Regierung in Westminster keinen offensichtlichen Grund, sich um den Ausgang der Wahlen zu sorgen. Auch die Umfrageinstitute sind sich einig: Für sie ist das Wahlergebnis «ausgemachte Sache» – sie sehen es sogar als eine Gelegenheit, ihren Ruf wiederherzustellen, nachdem sie sich zuerst bei der Wahl vor zwei Jahren und dann beim Brexit mit ihren falschen Prognosen blamiert hatten. Endlich gibt es eine Abstimmung, bei der sie sich sicher sein können.

Wer Jeremy Corbyn erwähnt, der riskiert seine Wiederwahl, glaubt der Lokalpolitiker Gareth Thomas.

Labour hat derzeit 229 von insgesamt 650 Sitzen im britischen Unterhaus, verglichen mit 330 für die Tories. Kommt es am 8. Juni ganz bitter, könnte der Sitzanteil Labours auf rund 150 sinken – so wenige waren es zuletzt in den 1930er-Jahren. Die Konservativen haben Dutzende sogenannte marginal seats in ihrem Visier, also Wahlkreise mit dünner Mehrheit, die sie von Labour erobern wollen.

Harrow West ist einer davon: Der Labour-Abgeordnete Gareth Thomas vermochte seinen Sitz 2015 mit einer Mehrheit von gerademal 2203 Stimmen zu verteidigen. Thomas ist an diesem kalten Abend mit auf Wahlkampftour. Gekleidet in eine knallrote Winterjacke klopft er sich von Tür zu Tür und stellt sich jeweils mit den Worten vor: «Hallo, ich bin Gareth Thomas, Ihr Parlamentsabgeordneter.»

«Wer?», sagt eine asiatische Frau, die umringt von ihren drei Kindern die Tür öffnet. Ob er irgendetwas mit «diesem Nigel» zu tun habe? «Nigel Farage? Nein, ich bin Labour!» Das scheint die Frau zu beruhigen. Vor zwei Jahren ging sie nicht ins Abstimmungslokal – aber sie versichert Thomas, dass sie es am 8. Juni tun werde, bestimmt.

Thomas gibt zu, dass die Opposition von der Neuwahl überrumpelt worden ist, aber er ist vorsichtig optimistisch, dass er seinen Sitz verteidigen kann. Angesprochen auf seinen Parteichef Jeremy Corbyn, gibt er sich diplomatisch: «Ich konzentriere mich beim Wahlkampf auf lokale Angelegenheiten – Schulpolitik zum Beispiel. Damit sprechen wir die Leute an.» Mit anderen Worten: Er glaubt nicht, dass er mit der Erwähnung des Vorsitzenden punkten kann.

Labour tritt in einer ungewöhnlichen Konstellation zur Wahl an: Bei der Parteibasis, die rund eine halbe Million Mitglieder umfasst, geniesst der linke Vorsitzende breite, zuweilen enthusiastische Unterstützung. Nach seiner Wahl im September 2015 wuchs die Partei innerhalb weniger Wochen von 200'000 auf über eine halbe Million Mitglieder an; die neuen Genossen erhofften sich von Corbyn eine Neuorientierung der Partei nach links.

Ein grosser Teil der Fraktion hingegen – unter ihnen auch Gareth Thomas – wäre Corbyn lieber schon lange losgeworden. In den 18 Monaten seit seiner Wahl ist kaum eine Woche vergangen, in der der Chef nicht von einem Parteikollegen kritisiert wurde, sei es aufgrund seiner Ablehnung von militärischen Eingriffen im Ausland, wegen angeblich mangelndem Patriotismus, oder weil er schlichtweg nicht das Zeug habe, Premierminister zu werden.

Die Basis liebt ihn, die Fraktion weniger. Viel weniger. (Bild: REUTERS/Andrew Yates)

Auch nach der Ankündigung der snap election hat sich an dieser Haltung wenig geändert – ungeachtet der Tatsache, dass gerade die innere Zerrissenheit einer der Gründe ist, weshalb Labour in einer so kraftlosen Verfassung in den Wahlkampf zieht. Der Labour-Abgeordnete John Woodcock beispielsweise sagte unverblümt, dass er Corbyn niemals als Premierminister haben wolle. Auch der ehemalige Premier Tony Blair konnte sich nicht dazu durchringen, den derzeitigen Parteivorsitzenden als Regierungschef zu empfehlen.

Corbyn selbst ist derweil furios in den Wahlkampf gestartet. Er versucht, seinen Ruf als Aussenseiter in Westminster als Trumpf zu nutzen: «Ich spiele nicht nach ihren Regeln», sagte er zum Auftakt seiner Kampagne vergangene Woche, und eine Labour-Regierung unter ihm würde auch nicht nach den Regeln spielen. Die Abstimmung sei ein Wettstreit zwischen «dem Establishment und dem Volk». Mit dieser Rolle als linker Herausforderer vermochte er während des Labour-Führungskampfs vor knapp zwei Jahren zu triumphieren, als er mit 60 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Da steht zwar Bär, aber Jeremy Corbyn spielt nicht «nach ihren Regeln». Gemeint ist das Establishment. Er will beim Volk punkten, da fängt der Labour-Vorsitzende logischerweise bei den Kleinsten an. (Bild: Steve Parsons/PA via AP)

Das britische Wahlvolk für seine Politik zu gewinnen und die miesen Umfragewerte innerhalb von sechs Wochen umzukehren, ist eine ungleich schwierigere Aufgabe. Doch angesichts der Feindseligkeit, gegen die Corbyn in Westminster ankämpfen muss, scheint seine Strategie schlüssig: Er präsentiert sich als Kandidat des Anti-Establishments, der sich gegen den elitären Konsens stellt. Ob er erneut eine Basisbewegung mobilisieren kann, die den Wahlkampf auf die Strasse trägt – wie es etwa Bernie Sanders in den Vereinigten Staaten vermochte – wird sich erst noch zeigen.

Sein politisches Programm ist indes kaum so revolutionär, wie es seine Gegner gern behaupten. Das Wahlmanifest ist zwar noch nicht ausgearbeitet worden, aber Corbyn hat schon einige Vorstösse gewagt: Er will

den Mindestlohn von derzeit 7.50 Pfund auf 10 Pfund anheben,

innerhalb von fünf Jahren eine Million Wohnungen bauen,

den Angestellten des nationalen Gesundheitsdiensts bessere Löhne zahlen und Steuerhinterzieher stärker an die Kandare nehmen.

Zudem hat er versprochen, bei den Brexit-Verhandlungen der Wirtschaft Priorität einzuräumen und den «harten» EU-Ausstieg, den Theresa May anpeilt, über Bord zu werfen – das hiesse zum Beispiel, dass Grossbritannien den Zugang zum Binnenmarkt behält.

Der Brexit birgt jedoch für Labour Gefahren, denn die Partei ist gespalten: Während eine grosse Mehrheit der Labour-Wähler für den Verbleib in der EU gestimmt haben, vertreten viele Abgeorgnete Wahlkreise, in denen die Leave-Wähler dominieren. Entsprechend tut sich die Partei schwer damit, eine klare Linie vorzugeben.

Immerhin haben sich in den vergangenen Wochen die Umrisse eines Plans abgezeichnet: Der Brexit soll nicht verhindert, sondern lediglich so sanft wie möglich umgesetzt werden, also ohne grössere Beschränkung der Einwanderung und ohne Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen.

Doch laut Umfragen ist der Brexit eines der Themen, bei der die Briten mehr Vertrauen in die Konservativen haben als in die Labour-Partei – und mit ihrer harten Haltung scheint Theresa May auch der rechtspopulistischen United Kingdom Independence Party (Ukip) das Wasser abzugraben und deren Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Entsprechend will die Labour-Führung die Debatte weg vom Brexit und hin zu innenpolitischen Themen steuern, etwa Gesundheitsversorgung, Service public, Wohnungsnot und Lebensstandards.

Corbyns sozialdemokratischem Programm können sich auch die Aktivisten in Harrow anschliessen. Sie sorgen sich vielmehr, dass sein Image durch die parteiinternen Querelen und die konstanten Attacken der Medien nachhaltig ramponiert worden ist, sodass die Wähler jetzt vorsichtiger geworden sind. Diese Bedenken sind berechtigt.

«Labour scheint mir einfach so zerstritten», sagt ein älterer Mann, der Rashmi Kalubowila die Tür öffnet. Bislang habe er immer Labour gewählt, und trotz seiner Vorbehalte werde er es wohl wieder tun. «Ja, bitte tun Sie das», erwidert Kalubowila, «diese Wahl wird entscheidend sein, es kommt auf jede Stimme an.»