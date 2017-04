Personalie

27.4.2017, 23:35 Uhr

Pascal Pfister neuer Präsident der SP Basel-Stadt

Die Delegiertenversammlung der SP Basel-Stadt hat Pascal Pfister am Donnerstag zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Das Vizepräsidium übernehmen Kerstin Wenk und Beda Baumgartner. Von sda

Die Delegierten haben ihnen laut einer Medienmitteilung der Partei mit sehr grossem Mehr, bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung das Vertrauen ausgesprochen.

Pfister hatte bereits verschiedene Tätigkeiten in der Partei inne. So hat er beispielsweise derzeit als Grossrat Einsitz in der Gesundheits- und Sozialkommission sowie der Petitionskommission und war von 2010-2013 Vizepräsident der SP Basel-Stadt.

Wenk war bereits Mitglied in der Geschäftsleitung, Grossrätin und Nationalratskandidatin. Baumgartner war ehemaliger Präsident der JUSO Basel-Stadt.

Politisch will sich das Team laut dem Communiqué für eine mehrheitsfähige, linke Politik einsetzen. Wichtig sei ihnen dabei besonders der Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Zudem seien ihnen sichere Arbeitsplätze ein Anliegen.