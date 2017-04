Getränke

26.4.2017, 14:00 Uhr

Pepsico profitiert vom Trend zu gesünderen Snacks

26.4.2017, 14:00 Uhr

Eine weiter steigende Nachfrage nach gesünderen Getränken und Snacks sorgt bei Pepsico im Gegensatz zum Rivalen Coca-Cola für Wachstum. Im ersten Quartal sprang Pepsicos Gewinn um rund 41 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Von sda

Bei Pepsico macht der Anteil kalorien- und fettärmerer Getränke und Snacks bereits 45 Prozent des Umsatzes aus. (Bild: sda)

Damals beeinflussten Sonderbelastungen das Ergebnis. Der Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 12,05 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Anteil kalorien- und fettärmerer Getränke und Snacks mache mittlerweile 45 Prozent des Umsatzes aus.

Vor allem in den USA machte sich der Fitnesstrend bemerkbar. Die Konsumenten greifen bei Tee oder Knabbergebäck zunehmend zu ungesüssten Produkten. Diese Entwicklung macht Konkurrent Coca-Cola zu schaffen. Gewinn und Umsatz sanken im abgelaufenen Quartal. Das Unternehmen kündigte am Dienstag Einsparungen und den Abbau von Stellen an.