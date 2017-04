Türkei - Italien

24.4.2017, 13:40 Uhr

Italienischer Journalist aus türkischer Haft entlassen

Zwei Wochen nach seiner Festnahme in der Türkei ist ein italienischer Journalist wieder auf freiem Fuss. Gabriele Del Grande wurde am Montag aus türkischem Gewahrsam entlassen und direkt in seine Heimat geflogen. Von sda

Zwei Wochen hielt die türkische Justiz den italienischen Reporter Del Grande (M.) fest, bevor er in seine Heitat zurückreisen durfte. (Bild: sda)

Ihm sei zwar kein Haar gekrümmt worden, sagte Del Grande nach seiner Ankunft auf dem Flughafen von Bologna. Er sei jedoch «das Opfer institutioneller Gewalt» gewesen. «Und ich glaube, dass das, was mir passiert ist, illegal war.»

Del Grande schreibt den Blog «Fortress Europe» (Festung Europa), in dem es vor allem darum geht, wie Migranten versuchen, nach Europa zu gelangen. Am 9. April wurde er in der Nähe der türkisch-syrischen Grenze festgenommen, als er für ein Buch recherchierte. In der vergangenen Woche war Del Grande in den Hungerstreik getreten.

Der Fall hat die türkisch-italienischen Beziehungen belastet. Italiens Aussenminister Angelino Alfano hatte sich direkt für eine Freilassung seines Landsmanns eingesetzt.

Der im Februar festgenommene deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel sitzt weiter in Untersuchungshaft. Die Regierung in Ankara wirft ihm Terrorpropaganda vor, was der Reporter zurückweist.

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurden im vergangenen Jahr mindestens 81 Journalisten in der Türkei ins Gefängnis gesteckt, viele davon nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli.