29.4.2017, 10:35 Uhr

Unbekannte legen in der Region Brugg AG kleinere Brände

Vorsätzlich gelegte kleinere Brände haben Feuerwehr und Polizei in der Region Brugg/Gebenstorf AG in der Nacht auf Freitag auf Trab gehalten. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Von sda

An der Landstrasse in Gebenstorf wurde ein Holzstapel in Brand gesetzt. Der Stapel befand sich neben einer Holzscheune. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und löschte den Brand. So konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Scheune verhindert werden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. An der gleichen Strasse wurde auch ein Abfalleimer in Brand gesetzt.

In Brugg brannte kurz vor 0.30 Uhr an der Falkengasse ein Toi- Toi-WC. Die Feuerwehr, die aufgeboten werden musste, konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Franken. In der gleichen Nacht zündeten Unbekannte beim Bahnhof in Brugg ein Fahrrad an.

An der Neumättlistrasse in Turgi setzten Unbekannte den Inhalt eines Containers in Brand. Mit einem Feuerlöscher konnte der Brand erstickt werden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dürften die Brände vorsätzlich gelegt worden sein. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen ein. Zudem wird abgeklärt, ob die Brände von der gleichen Täterschaft gelegt wurden.