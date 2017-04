Basel gegen Luzern auch bei der Bahninfrastruktur

¶ Einen Punkt braucht der FC Basel noch, um den Meistertitel endlich in trockene Tücher zu bringen. Die Hürde dafür ist heute Abend ab 19.45 Uhr der FC Luzern. Seinen Sie hier live mit dabei, wenn der Meister in der Swissporarena Meister werden will – und diskutieren Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive mit.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen

Seniorenfussball

¶Wenn der FC Basel sich heute in Luzern daran macht, seine Meisterschaft in trockene Tücher zu bringen, haben ein paar ehemalige und gleichzeitig künftige rot-blaue Exponenten etwas ganz anderes vor. In Dornach wird um 20.15 Uhr der Halbfinal im Schweizer Cup der Senioren 30+ angepfiffen. Und mit einem Platz in der Startelf dürfen Marco Streller, Alex Frei und Benjamin Huggel rechnen.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen