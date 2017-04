#Balkonzeit

Teil 2: We ♥ Matze Kochs Outdoor-Wohnzimmer

1.5.2017, 04:50 Uhr

Auf Matze Kochs WG-Balkon ists auf jeden Fall gemütlich. Aber noch mehr: Der 22-Jährige vereint da draussen eine Art persönliches Museum, einen Vorhof zum Küchentopf und eine kleine Pokerhölle. Zweiter Teil unserer Serie «Balkonzeit».

Matthias «Matze» Koch zeigt uns sein zweites «Outdoor-Wohnzimmer». (Bild: Alexander Preobrajenski)

Mein Mitbewohner und ich haben die Wohnung vor eineinhalb Jahren von meinem Bruder übernommen. Der Balkon ist mein ganzer Stolz. Und eigentlich ist er wie ein Wohnzimmer. Wir sind nie allein, es sind immer Leute da. Dann essen wir, spielen Poker, jassen oder machen Brettspiele.

Grillen ist ja eigentlich auf dem Balkon nicht erlaubt. Deswegen haben wir zwei Grills: Einen zum Mitnehmen, wenn wir in den Park gehen oder so, und einen Lotus-Grill. Der raucht überhaupt nicht. Sehr praktisch. So können wir ihn auf dem Balkon einsetzen.

Chill-Level: Pro. Der Balkonbesitzer und die gemalten Totenkopfäffchen sind zufrieden. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Serie: Juhui, es ist wieder Balkonzeit.

Halb Basel schleppt Erde und Setzlinge auf Terrassen und macht aus Beton Blumen. Oder müllt die Terrasse einfach mit Grill und Bebbisäcken zu, uns egal, Hauptsache, wir dürfen dabei sein. In einem Halb Basel schleppt Erde und Setzlinge auf Terrassen und macht aus Beton Blumen. Oder müllt die Terrasse einfach mit Grill und Bebbisäcken zu, uns egal, Hauptsache, wir dürfen dabei sein. In einem Aufruf haben wir Leserinnen und Leser gebeten, uns auf ihre Balkone mitzunehmen. Wir haben viele Einladungen erhalten und stellen Ihnen nun in loser Folge eine Auswahl vor. Matze Koch zeigt uns als Zweiter seinen Balkon.

Jede Pflanze und jedes Detail hat seinen Sinn. Alles erinnert mich an etwas bestimmtes. Hortensien zum Beispiel hatten wir in unserem Ferienhaus im Tessin. Die sind schön blau, wenn sie blühen. Wir haben auch viele verschiedene Kräuter. Ich bin gelernter Koch. Allerdings mache ich jetzt eine berufsbegleitende Ausbildung zum Sozialpädagogen, das gibt mir mehr.

Die Glühdraht-Birnen dimmen das Licht passend zur Stimmung. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Ein Tuch aus Kambodscha und ein kleiner Drache aus Thailand, der an der Balkondecke hängt, erinnern mich an meine Reise. Über die Lichterkette, die ich selbst aus Glühdraht-Birnen zusammengebastelt habe, wollen wir Kletterpflanzen ziehen, die dann so zwischen den Lampen runter hängen. Damit man die Helligkeit regulieren kann, ist die ganze Lichterkette mit einem speziellen Dimmer verbunden. Danach musste ich lange suchen. Ein handelsüblicher war zu schwach und deswegen ist dauernd die Sicherung rausgeknallt.

Ein freches Äffchen, ein verängstigtes Kätzchen und ein stolzer Balkonbesitzer Matze. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Zu unserer WG gehören meine beiden Katzen Sheila und Luna, die ich aus schwierigen Verhältnissen befreit habe. Sie sind immer noch sehr scheu. Bei einer Freundin von mir konnten die Katzen für acht Wochen vorübergehend mit einer Leihmutter aufwachsen, danach holte ich sie zu mir. Sie sollen hier ein richtiges Katzenparadies haben und überall rumklettern können. Ich bin gerade daran, ihnen einen Katzenbaum zu bauen.

Damit der Peterli gut gedeiht, geben nebst Matze und seinem Mitbewohner auch diese beiden Rastafaris alles. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Bevor wir in den Ausgang gehen, trinken wir hier schon mal was und nach dem Ausgang lassen wir den Abend auf unserem Balkon ausklingen. Ich bin DJ und mache elektronische Musik, oft läuft aber auch Hip Hop bei uns.

Die Geschichte von Matze Koch hat Simone Janz festgehalten.