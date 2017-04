Schwarzarbeit

27.4.2017, 13:20 Uhr

Ein Dutzend Fälle bei Schwarzarbeitskontrolle an Basler Grenze

Bei einer Schwarzarbeitskontrolle im morgendlichen Einreiseverkehr aus Deutschland haben die Basler Behörden sechs Meldeverstösse nach Entsendegesetz festgestellt. Bei sieben Personen besteht zudem der Verdacht auf Verstösse gegen das Sozial- und Quellensteuerrecht. Von sda

Bei einem Fall vermutet man zudem eine blosse Briefkastenadresse respektive Scheinfirma in Basel. Abklärungen laufen. Kontrolliert wurden 42 Arbeitnehmende und zwei Selbständige von insgesamt 37 verschiedenen Firmen in der Schweiz und im Ausland.

An der knapp dreistündigen Kontrolle vom Dienstag am Grenzübergang Freiburgerstrasse waren das Migrationsamt und das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie die Grenzwache beteiligt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.