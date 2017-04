Elsass

27.4.2017, 15:52 Uhr

Bei unseren Nachbarn, den Frontisten

27.4.2017, 15:52 Uhr

Nur wenige Autominuten hinter der Schweizer Grenze rückt die politische Landschaft scharf nach rechts. Ein Besuch in Werentzhouse, der Elsässer Hochburg von Marine Le Pens Front National. Von Renato Beck und Gabriel Brönnimann

Frontenkampf im Elsass – ja, im ganzen Land: Am 7. Mai heisst es Marie Le Pen, Front National, gegen Emmanuel Macron, En Marche. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Sundgau – Pays de la carpe frite. Steht so geschrieben unter vielen Wegweisern in diesem lieblich gewellten Landstrich, der dort anfängt, wo Basel aufhört. Häuser aus altem Fachwerk treiben im tiefgrünen Wellenmeer, und wo immer mehr als drei zusammengefunden haben, steht auch eine Ortstafel davor.

Sundgau – Land des frittierten Karpfens. Dabei könnte es genauso gut heissen: Sundgau – Land von Marine Le Pen. In vielen Gemeinden rund um das Städtchen Altkirch liegt die rechtsextreme Frontfrau nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen vorne. Die Region wählt seit Jahren und Jahrzehnten stramm rechts, für gewöhnlich konservativ, nun aber revolutionär: Marine.

Das einzige verbliebene Restaurant, das Burahus, bietet viel Fleisch – und natürlich frittierten Karpfen. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Die Suche im Sundgau nach jenen Menschen, die Madame Le Pen zärtlich beim Vornamen rufen, nach der Erklärung für den Erfolg des Front National, führt zum Besuch in 68363 Werentzhouse, wo über 48 Prozent am vergangenen Wochenende für Le Pen gestimmt haben. Das sind über 20 Prozent mehr Stimmen, als Le Pen hier in der ersten Runde im Jahr 2012 gemacht hat.

Die Strassen haben keine Löcher, das Restaurant ist meist geöffnet. Auch die Liebe hat mit einem eigenen Museum ihren Raum.

Werentzhouse, 20 Kilometer von Basel entfernt, ist die heimliche Hauptstadt des Front National in der Region. Aber man sieht das ihr nicht an. Es stehen dort keine tristen Sozialwohnungen wie in Saint Louis oder in Huningue, von solchen wie in Strasbourg gar nicht zu reden. Die Arbeitslosigkeit ist, anders als im deindustrialisierten Norden Frankreichs, tief, Flüchtlinge gibt aus auch nicht, schon gar keine Moschee.

Dafür verspielte Vorgärten voller Gartenzwerge, mit antik anmutenden Amphoren, Rehkitzen aus Resin und umgekippten Kupferkübeln, aus denen sich ein Blumenmeer ergiesst. Viele Häuser sind nach dem neusten Stand der Technik energiesaniert, die Strassen haben keine Löcher, das Restaurant ist meistens geöffnet. Auch die Liebe hat mit einem eigenen kleinen Museum ihren Raum, jedenfalls von Juli bis August, jeden Sonntagnachmittag nach der Kirche.

Das Musée d'Amoureux, das vielleicht kleinste Museum Frankreichs, steht in Werentzhouse. Es ist meist geschlossen. (Bild: Gabriel Brönnimann)

579 Einwohner leben laut letzter Zählung in Werentzhouse, teilt die Dame auf der Mairie mit, 25 davon sind Ausländer, zwei Familien stammen aus der Türkei, exotischer wirds nicht.

Aber auch diese Einschätzung ist selbstredend verhandelbar. Georges hat einen anderen Blick auf sein Dorf. Und sein Blick muss gelten, schliesslich richtet er ihn schon 80 Jahre auf das Leben in Werentzhouse. Georges sitzt mit seinem schweigsamen Freund Jacques auf einer Bank ausserhalb eines umgebauten Bauernhauses, sie betrachten den Verkehr, der über die Kreuzung rollt, um die herum die Gemeinde angeordnet ist. Sie betrachten die Stelle, an der Georges früher auf den Expressbus gewartet hat, der ihn nach Dornach brachte, zu den Metallwerken, wo er seinen Lebensunterhalt verdiente.

Georges und Jacques (beide 80, Namen geändert) sind in Werentzhouse geboren und aufgewachsen. Wem ihre Stimme gehört, wollen sie nicht sagen. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Georges, warum wählen so viele Leute in Werentzhouse den Front?

«Jaja, das ist so, das hab ich in der Zeitung gelesen.»

Aber warum, Georges?

«Das ist halt einmal so, einmal so.»

Hat sich Werentzhouse stark verändert in den letzten 80 Jahren?

«Schon, ja. Es gibt mehr Leute als früher, aber die Kirche ist nur noch halb so voll. Es gibt auch viele Ausländer, hier gegenüber ist vor Kurzem ein deutsches Paar eingezogen. Er arbeitet in Basel.»

Und was meinen Sie, Jacques?

«Hmm, tja.»

Und Georges, glauben Sie, dass sich etwas ändert, sollte Le Pen gewinnen?

«Die verspricht viel.»

Wenn Macron gewählt wird?

«Der hat auch schon viel versprochen, der neue da. Aber der Letzte hat das auch getan. Und am Ende konnten sich einfach alle heiraten, sonst ist ja nichts passiert.»

Wen Georges gewählt hat und nun im Schlussgang wählen wird? Das behält er für sich. Auch seinen richtigen Namen will er auf keinen Fall in der Zeitung lesen. «Fotos sind in Ordnung, aber den Namen sage ich nicht.» An die Urne gehe er grundsätzlich immer, «weil sie dir sonst vorwerfen, du hättest nicht mal gewählt, wenn du etwas von ihnen willst».

Es regnet jetzt stark in Werentzhouse. Die Ampel an der grossen Kreuzung schaltet in regelmässigen Abständen von Rot auf Grün, auch wenn keine Autos vorbeifahren. Die Kirche, mitten im Dorf, das früher halb so gross, die Kirche aber doppelt so voll war, ist zugesperrt, Bewohner sind weit und breit keine zu sehen. Falscher Zeitpunkt, sagt Georges: Die Menschen treffe man hier zweimal am Tag an. Um 5 Uhr morgens, wenn sie zur Arbeit in die Schweiz fahren und um 5 Uhr abends, wenn sie nach Hause kommen.

Die Kreuzung in der Dorfmitte von Werentzhouse. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Kommt er oder kommt er nicht? Eric Gutzwiller, der Bürgermeister von Werentzhouse, hat erst gezögert, dann zugesagt, dann wieder abgesagt, dann, nachdem die Dame in der Mairie nachgehakt hat, sich doch noch auf den Weg gemacht. Als er im blau gestrichenen Haus eintrifft und in sein Büro bittet, spricht er schnell, sein Blick wandert, seine Hände zucken. Er wirkt angespannt. Gutzwiller weiss, was die Journalisten aus Basel fragen werden. Und er weiss auch, dass er doch keine Antwort auf ihre Frage hat.

Eric Gutzwiller ist 48 Jahre alt, er ist Bürgermeister im Nebenamt, arbeitet eigentlich für eine Autovermietung am EuroAirport, er ist parteilos.

Bürgermeister Éric Gutzwiller versteht selber nicht ganz genau, warum sich so viele Einwohner seiner Gemeinde für den Front National entscheiden. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Monsieur Gutzwiller, erzählen Sie uns von den Problemen, die Werentzhouse hat.

«Im Moment kämpfen wir für ein Glasfaserkabel, also für schnelleres Internet. Aber Probleme haben wir keine. Also fast keine, manchmal ein paar Schmierereien, manchmal Einbrüche. Das Übliche halt.»

Es geht Ihnen gut in Werentzhouse, oder?

«Wir leben ganz anständig. Die Gemeinde wächst, sie ist gut gelegen auf dem Land, aber doch in der Nähe von Basel und Mulhouse. Der Flughafen ist nicht weit und grosse Geschäfte hat es auch in der Nähe. Die Arbeitslosigkeit ist sehr tief, die meisten Menschen haben es recht ordentlich.»

Warum dann wählen so viele Leute den Front National und Marine Le Pen?

«Der Front, das ist kompliziert. Auch für mich ist das nicht so einfach zu verstehen. Die Leute hier sind keine Extremisten, sie sind keine Rassisten. Sie sind nicht so hier. Ich denke, die meisten haben keine Ahnung, was im Wahlprogramm von Marine Le Pen steht. Der Front profitiert von den Ängsten der Leute.»

«Den Grenzgängern aus unserem Dorf gefällt nicht, was sie in den Städten sehen, in Mulhouse oder Basel.»

Le Pen will Frankreich abschotten, aber die meisten Leute hier profitieren von der offenen Grenze. Sie arbeiten in der Schweiz für gutes Geld. Wie geht das zusammen, Herr Gutzwiller?

«Den Leuten gefällt nicht, was sie in den Städten sehen, in Mulhouse oder Basel, die multikulturelle Gesellschaft, die Symbole des Islams auf den Strassen. Sie sehen, dass die Regeln nicht eingehalten werden, das gefällt ihnen nicht. Aber letztlich bleibt es auch für mich rätselhaft.»

Aber sie profitieren vom System, das sie über den Haufen werfen wollen.

«Es gibt hier viele Frontaliers, Grenzgänger. Klar verdienen sie mehr als ihre Nachbarn, die in Frankreich arbeiten. Aber sie arbeiten auch mehr dafür, 42 Stunden statt 35. Unlängst hat der Staat die Abgaben der Grenzgänger erhöht, das hat die Leute wütend gemacht. Sie glauben, mit ihrem Fleiss die Sozialhilfeempfänger im ganzen Land durchzubringen.»

Also ist es ein Protestvotum?

«Ja, klar. Viele Einwohner sind enttäuscht von den grossen Parteien. Der Vertrauensverlust in die Politik, in die Institutionen des Staates ist gewaltig. Und das wird sich nach der Wahl vermutlich auch nicht ändern. Aufgrund der Bipolarität des französischen Systems werden jene Bürger, die auf der Seite des Verlierers stehen, nach der Wahl nicht repräsentiert werden.»

Haben die Sundgauer das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden?

«Was hier in den letzten Jahren passiert ist, hat für viel Verdruss gesorgt. Als das Elsass mit den Regionen Lorraine und Champagne-Ardenne zusammengeschlossen wurde, gingen die Leute auf die Strasse. Die Menschen wollten das nicht, aber man hat nicht auf sie gehört. Deshalb haben auch sezessionistische Regionalparteien grossen Zulauf. Als Nächstes sollen Dutzende Gemeinden fusioniert werden im Sundgau, das wird den Eindruck noch bestärken, dass die Politik immer für die anderen da ist.»

Ein Krieg der Plakate im öffentlichen Raum ist nicht erlaubt.

Eric Gutzwiller fahndet während des Gespräch lange nach Erklärungen für die starke Popularität des Front National in seiner Gemeinde. Er findet eine Vielzahl von Antworten, aber keine letztgültige. Was durchaus für die Qualität seiner Analyse spricht, weil wohl eine Vielzahl verschiedener Gründe zusammenspielt − und es womöglich wenig gemeinsame Nenner zwischen dem darbenden Norden Frankreichs und dem properen Vorzeigedörfchen im Elsass gibt.

Die Mühle von Werentzhouse. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Es ist Feierabendzeit in Werentzhouse. Die Ampel an der grossen Kreuzung füllt nun ihre Existenz mit Sinn. Stossverkehr aus Richtung Schweiz, die Pendler kehren heim. Sie passieren die einzige Plakatwand, an der Wahlkampf zugelassen ist – ein Plakat pro Kandidat, aufgestellt in Reih und Glied vor der Mairie. Anders als in der Schweiz bleibt hier die Landschaft zumindest visuell vom Wahlkampf unversehrt: Ein Krieg der Plakate im öffentlichen Raum ist nicht erlaubt.

Die Heimkehrer stellen ihr Auto in die Garage, schalten den Fernseher ein. Holen den neu aufbrandenden Wahlkampf zu sich. Hören sich die Versprechen der Politiker an, gleichen sie mit ihren Erwartungen ab, mit ihrer Frustration.

Die Menschen wollen von den Politikern gehört werden, ob man nun um seine Existenz kämpft – oder einen Anschluss ans Glasfasernetz.

Und vielleicht gibt es dann doch einen gemeinsamen Nenner, der banal klingt, aber von Werentzhouse bis Calais Gültigkeit hat: Das Bedürfnis, von den Politikern gehört, also ernst genommen zu werden, ob man nun ums nackte Überleben, seine Existenz kämpft – oder einen Anschluss ans Glasfasernetz.

Am Dorfeingang von Werentzhouse. (Bild: Gabriel Brönnimann)

Auf der Heimfahrt durch die bukolische Landschaft unter düsterem Himmel bleiben Fragen. Der Karpfen, selbst ohne Feinde, frisst kleinste Lebewesen, bis er gross und stark wird. Erklärt der Politikverdruss aufgrund mangelnder Mitbestimmung die Stimmen für eine Partei mit Hass- und Ausschluss-Rezepten?

Ein Satz des Bürgermeisters liess daran starke Zweifel aufkommen. «Bei Ihnen in der Schweiz ist die extreme Rechte ausserhalb der Städte seit den Neunzigerjahren ja auch teilweise sehr stark», sagte er einmal in der Hitze des Gesprächs. Das hat gesessen. Die Besucher aus dem Land der maximalen Mitbestimmung werden kurz stumm, wie Karpfen.

Dorf-Idylle. (Bild: Gabriel Brönnimann)