Gastronomie

27.4.2017, 04:50 Uhr

Die «Brasserie Hugo» beerbt das «Jay’s» im Ackermannshof

Es tut sich was in der Basler Gastro-Szene: Nach indischen Spezialitäten kommt saisonale Terroir-Küche in den Ackermannshof. Die «Brasserie Hugo» öffnet nächste Woche in den historischen Räumlichkeiten ihre Pforten. Und aus dem «Räägedropfe» beim Theater wird eine Tapas-Bar. Von Simone Janz

Indisch ist Geschichte, neu heisst die «Brasserie Hugo» Hungrige im Ackermannshof willkommen. (Bild: Jay's)

Ende November 2016 ging das indische Restaurant «Jay’s» im Ackermannshof pleite. Nun, gut fünf Monate später, eröffnet die «Brasserie Hugo» am 3. Mai in den historischen Räumlichkeiten. Dies ist dem aktuellen Kantonsblatt zu entnehmen. Der Betreiber Hugo Buser ist kein Unbekannter in der Basler Gastroszene: Er führte mit seinem Team dreizehn Jahre lang das «Veronica» im Breite Rhybadhüsli, das nun in neue Hände kommt.

Für die Brasserie stehen gehobene regionale und saisonale Gerichte auf der Speisekarte. Für das dazugehörige Bistro verspricht Buser atmosphärische Strassenszenen der St. Johanns-Vorstadt und an der Bar soll es nebst Cocktails und Bier auch gute Weine im Offenausschank geben.

Tapas im ehemaligen «Räägedropfe»

Good News gibt es zudem für alle Kino- und Theaterbesucher: Im ehemaligen «Räägedropfe» gegenüber der Theaterpassage eröffnet im September eine Tapas-Lounge. Serviert werden sollen in gemütlichem Ambiente authentische spanische Spezialitäten und Sandwiches – mit grossem Vegi-Anteil.

Verantwortlich für das neue Lokal zeichnen die Gastrounternehmer der Parterre-Gruppe, die das gleichnamige Restaurant in der Kaserne und weitere Lokale in Basel betreiben. Geplant sind in der Theaterstrasse 4 nebst einer Tapas-Lounge auch eine Bar und ein Take-away. Dafür werden Erd- und Untergeschoss ausgebaut.