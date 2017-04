Parteien

25.4.2017, 10:10 Uhr

Baselbieter Grünen-Präsidentin Florence Brenzikofer tritt zurück

Die Grünen Baselland müssen eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten suchen: Die derzeitige Amtsinhaberin Florence Brenzikofer hört nach fünf Jahren auf. Von sda

Brenzikofer hat ihren Rücktritt auf die Mitgliederversammlung vom 15. August 2017 am Montag dem Vorstand der Grünen bekannt gegeben, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Der Zeitpunkt in der Mitte der Landratslegislatur sei ideal, um der Nachfolge genügend Vorbereitungszeit bis zu den Wahlen 2019 zu geben.

Der Parteivorstand setzt eine Findungskommission ein. Die Bewerbungsfrist endet gemäss Mitteilung Anfang Juni. Die 1975 geborene Florence Brenzikofer war 2012 als Nachfolgerin von Philipp Schoch an die Parteispitze der Grünen Baselland gewählt worden. Seit 2013 gehört die scheidende Präsidentin wieder dem Landrat an, in dem sie schon von 2003 bis 2005 politisiert hatte.