Bahnverkehr

24.4.2017, 15:25 Uhr

Seetalbahnstrecke während zwei Tagen für Bahnverkehr gesperrt

Auf der Seetalbahnlinie zwischen Lenzburg und Beinwil am See verkehren am kommenden Donnertag und Freitag zwischen 7 und 17 Uhr keine Züge. Grund dafür sind Unterhaltsarbeiten. Von sda

An beiden Tagen müssen zudem verschiedene Bahnübergänge in Birrwil gesperrt werden, wie die SBB am Montag mitteilte. Für den Strassenverkehr seien Umleitungen signalisiert.

Im Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit auf der parallel zur Bahnline verlaufenden Hauptstrasse auf 60 km/h reduziert. Für Bahnreisende auf der Strecke Beinwil am See - Lenzburg verkehren Bahnersatzbusse.

Die Seetal-Strecke werde im Clustering-Verfahren unterhalten, schreibt die SBB. Dabei würden die verschiedenen, regelmässig wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten an Gleis, Fahrleitung und technischen Anlagen während fix geplanten Zeitfenstern durchgeführt.

Mit der Bündelung der Unterhaltsarbeiten verkürze sich die Gesamtbauzeit und damit auch die Gesamtdauer von Lärmbelastung und Einschränkungen.