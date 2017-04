Baselbiet entscheidet über Zukunft des Bruderholzspitals

Feiern

¶ Die Erleichterung an Europas Börsen nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ist riesig: In der Schweiz kletterte das Barometer der Grosskonzerne (SMI) im Vormittagshandel um 1,5 Prozent. Am grössten war die Freude der Anleger aber an der Börse in Paris. Von sda. Weiterlesen