Gastronomie

25.4.2017, 04:50 Uhr

Die Pizzeria «Picobello» macht Schluss

25.4.2017, 04:50 Uhr

Basel ist Ende April um eine Pizzeria ärmer: Das Picobello am Blumenrain schliesst seine Türen und seine Terrasse mit perfekter Sicht auf den Rhein nach rund zwanzig Jahren. Ein neuer Pächter soll sein Glück versuchen. Von Simone Janz

Bald gibts hier weder Pizzas noch Antipasti: Die Pizzeria Picobello am Blumenrain schliesst per Ende April ihre Türen. (Bild: Lunchgate)

«Alles Gute aus Italien mit freier Sicht auf den Rhein» – damit wirbt die Pizzeria Picobello für mediterrane Küche und einer Lage, für die sie wohl viele Cafés und Restaurants in Basel beneiden. Seit rund 20 Jahren bewirtet das Team des Restaurants seine Gäste am Blumenrain direkt am Rhein. Gleich neben dem Grand Hotel «Les Trois Rois» gelegen, sind die Fenster und Terrassenplätze mit Aussicht auf den Rhein heiss begehrt.

Und trotzdem ist mit Pizza, Pasta und Antipasti und perfekter Rheinsicht im Picobello bald Schluss. Wie die TagesWoche weiss, schliesst die Pizzeria per Ende April ihre Türen. Christian Sidler, Geschäftsführer der Picobello Gastro AG, will sich nicht dazu äussern. Die nahende Schliessung seines Restaurants dementiert er jedoch nicht.

Aus dem nahen Umfeld heisst es, dass die schlechte Situation der Gastronomie in Basel und diverse politische, KMU-feindliche Entscheide Gründe für das Ende des Traditionsbetriebes seien.