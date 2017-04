Super League

Thun und Lugano gewinnen auswärts

Lugano setzt seinen starken Lauf in der 29. Runde der Super League fort. Die Tessiner gewinnen bei den Young Boys mit 2:1. Thun siegt mit dem gleichen Resultat in St. Gallen. Von sda

Ezgjan Alioski schiesst das 1:0 in Bern (Bild: sda)

Mit dem vierten Sieg in Folge hat sich der FC Lugano den Europa-League-Plätzen weiter genähert. Der Rückstand auf das viertplatzierte Luzern, das am Samstag den Grasshoppers 1:4 unterlegen war, beträgt nur noch zwei Zähler. Ezgjan Alioski und Armando Sadiku trafen für die Tessiner im Stade de Suisse. YB, das erst in der 86. Minute zum 1:2 traf, kassierte die zweite Heimniederlage in Folge. Der verletzte Topskorer Guillaume Hoarau fehlt an allen Ecken und Enden.

Die Niederlage der Young Boys bedeutet, dass dem FC Basel am Freitag in Luzern bereits ein Punkt reicht, um vorzeitig als Schweizer Meister festzustehen.

Thun setzte sich weiter vom Tabellenende ab. Die Berner Oberländer haben nun sieben Punkte Reserve auf Vaduz, das am Samstag in basel 2:2 spielte. Nicolas Bürgy und Dejan Sorgic schossen Thun innerhalb von drei Minuten 2:0 in Führung (50. und 52.). St. Gallen erwachte zu spät: Dem eingewechselten Yannis Tafer gelang nur noch der Anschlusstreffer (63.).

Resultate und Tabelle:

Grasshoppers - Luzern 4:1 (2:1). Basel - Vaduz 2:2 (1:1). Young Boys - Lugano 1:2 (0:1). St. Gallen - Thun 1:2 (0:0).

1. Basel 29/74 (75:23). 2. Young Boys 29/53 (61:41). 3. Sion 28/45 (51:44). 4. Luzern 29/43 (53:50). 5. Lugano 29/40 (42:52). 6. Grasshoppers 29/33 (38:46). 7. St. Gallen 29/31 (32:46). 8. Thun 29/30 (44:56). 9. Lausanne-Sport 28/27 (44:53). 10. Vaduz 29/23 (35:64).