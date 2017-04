Rad

22.4.2017, 10:50 Uhr

Ex-Giro-Sieger Michele Scarponi nach Verkehrsunfall gestorben

Der italienische Radprofi Michele Scarponi, der Sieger des Giro d'Italia 2011, ist am Samstagmorgen bei einem Trainingsunfall in Filottrano nahe der Adria-Stadt Ancona tödlich verunglückt. Von sda

Michele Scarponi im Mai 2012, nachdem er nachträglich zum Sieger des Giro d'Italia 2011 erklärt worden war (Bild: sda)

Scarponi war nach dem Zusammenprall mit einem LKW auf der Stelle tot. Der kasachische Rennstall Astana bestätigte den Tod des 37-Jährigen.

Der Italiener hatte am vergangenen Montag die erste Etappe der Tour of the Alps gewonnen und die fünftägige Rundfahrt am Freitag in Trento als Gesamtvierter beendet. Scarponi sollte ab dem 5. Mai den Giro d'Italia als Leader des Teams Astana bestreiten, nachdem sein Landsmann Fabio Aru verletzungshalber Forfait geben musste. Im wichtigsten Rennen seines Heimatlandes war er 2011 nach der Disqualifikation des Spaniers Alberto Contador auf den ersten Gesamtrang vorgerückt.

Scarponi, der seit 2002 Radprofi war und sich als starker Bergfahrer einen Namen gemacht hatte, hinterlässt seine Frau und Zwillinge.