Finne Pyörälä zu Meister SCB

Handball, RTV Basel

¶Nach dem 29:28-Sieg gegen St. Otmar St. Gallen kann der RTV Basel den Ligaerhalt in den letzten zwei Spielen wieder aus eigener Kraft schaffen. Mitgeholfen haben zwei, die das Handballequipment eigentlich längst an den Nagel gehängt haben. Entweder stehen die Basler am Wochenende als Absteiger fest – oder es kommt am Mittwoch zum Showdown gegen Gossau.Von Andri Mahler. Weiterlesen