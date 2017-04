Langsamverkehr

23.4.2017, 11:05 Uhr

slowUp-Saison 2017 im Tessin eröffnet

Im Tessin ist am Sonntag die slowUp-Saison eröffnet worden. Ein Rundkurs zwischen Locarno und Bellinzona war für einmal nur für den Langsamverkehr reserviert. Velofahrer, Inlineskater und Fussgänger tummelten sich auf der fünfzig Kilometer langen Strecke. Von sda

Die ersten slowUps wurden im Jahr 2000 als Vorevents zur Expo.02 durchgeführt. Mittlerweile nehmen jeweils über 400'000 Personen an den in der ganzen Schweiz durchgeführten Veranstaltungen teil. Dieses Jahr sind slowUps in 17 Regionen geplant, wie die Verantwortlichen mitteilten. Auf den Start im Tessin folgt am kommenden Wochenende der slowUp am Murtensee. Saisonende ist am 24. September am Zürichsee.