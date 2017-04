Kriminalität

22.4.2017, 10:50 Uhr

Drei Tote bei mutmasslichem Gewaltdelikt in Unterseen BE

Zwei Männer und eine Frau sind im bernischen Unterseen am frühen Samstagmorgen Opfer eines mutmasslichen Gewaltdelikts geworden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern mit. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Personen. Von sda

In Unterseen bei Interlaken im Berner Oberland hat sich am frühen Samstagmorgen ein tödliches Gewaltdelikt ereignet. Drei Personen kamen ums Leben. (Bild: sda)

Zum jetzigen Zeitpunkt stehe ein Gewaltdelikt im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung. «Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen aktuell keine vor.»

Gemäss eigenen Angaben hat die Kantonspolizei um 05.15 Uhr eine Meldung über mehrere verletzte Personen in einer Wohnung an der Beatenbergstrasse in Unterseen erhalten. Die ausgerückte Patrouille traf auf drei Schwerverletzte.

Trotz Reanimationsbemühungen erlagen ein Mann und eine Frau ihren Verletzungen noch vor Ort. Der dritte Mann wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später ebenfalls verstarb.

Der Polizeieinsatz - und die Ermittlungen zu den Ereignissen - sind im Gang.