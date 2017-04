Gericht bewilligt Versuche mit Affen an Uni und ETH Zürich

¶ Der neue «Sounds!»-Moderator Luca Bruno will sein Publikum überraschen. Auf lokalpatriotische Unterstützung des Baslers sollten lokale Bands aber nicht zählen.Von Olivier Joliat. Weiterlesen

¶ Die geplante Veröffentlichung von bisher unveröffentlichten Songs des verstorbenen Popstars Prince ist gerichtlich gestoppt worden. Das berichtete das US-Promiportal «TMZ.com» am Mittwochabend unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Von sda. Weiterlesen

Theater

¶Mit dem Bühnenprojekt «Träges Herz» richten die Autorin Renata Burckhardt und Regisseur Lorenz Nufer den Scheinwerfer auf die Bewegung freiwilliger Flüchtlingshelfer in Griechenland. Was sehr anregend beginnt, versandet mit der Zeit aber in einer etwas arg papierenen Diskurshaftigkeit.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen