Zucht- und Schutzprogramme für südamerikanische Primaten

¶ «Unsere Mannschaft liegt in Trümmern», sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nach dem Ausscheiden gegen Real Madrid. In einem Spiel, dessen erste Halbzeit wie ein Wildwestfilm war, die zweite wie ein Psychothriller, schreibt auch der Schiedsrichter die Geschichte. Seinetwegen wählen die Münchner unerhörte Worte.Von Florian Haupt. Weiterlesen

FC Basel

¶Dank der gütigen Mithilfe der Young Boys rückt der Moment der 20. Meisterschaft für den FC Basel immer näher. Holt der FCB am Samstagabend gegen Vaduz drei Punkte und gewinnt YB tags darauf nicht gegen Lugano, dann sind die Basler am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr nicht mehr einzuholen. Was dann passiert, darüber will der FC Basel im Laufe der Woche Bescheid geben.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen