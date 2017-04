Yami-Ichi in Basel

24.4.2017, 18:34 Uhr

Ein Besuch auf dem ersten Internet-Schwarzmarkt in Basel

Das HeK hat Yami-Ichi nach Basel geholt. Auf dem Markt gibts Reelles aus der virtuellen Welt des Internets. Aber Achtung: Dieser Artikel enthält Anglizismen. Von Antonia Brand

Es gibt Leute, die laufen verschmolzen mit ihrem Natel durch die Welt, als wäre es die Fernsteuerung, über die sie Signale empfangen. Ein Foto für Instagram hier, den Status eines Freundes auf Facebook liken dort. Dazwischen noch Mails checken, online ein Paar Schuhe kaufen oder Zeitung als E-Paper lesen.

So haarsträubend es erscheinen mag, Lifestyleblogger*in oder Youtube-Star sind inzwischen Berufe, mit denen Leute tatsächlich ein lebenswürdiges Einkommen verdienen. Während man sich auf der einen Seite darüber lustig machen kann, dass unsere Jugend bereits Peak-Digital-Zombification erreicht hat, darf man nicht vergessen: Zugang zu Internet und unzensierter Information wird von der UNO als Menschenrecht erachtet.

Yami-Ichi bringt das Internet ins «Real Life», damit die digitalzombifizierte Generation durch Marktstände statt Websites browsen kann.

Hin und wieder aber mal einen Digital-Detox zu machen, tut der Seele gut. So sieht es auch das japanische Künstlerkollektiv IDPW. Dessen Ziel: Die an ihren Handy- und PC-Bildschirmen klebende Generation-Dank-Memes raus aus dem, wie es auf der Seite heisst, ohnehin überregulierten Internet ins «Real Life» bringen, um sie dort durch Marktstände statt Websites browsen zu lassen.

In Städten wie Amsterdam, New York oder Tokyo ist der analoge Yami-Ichi bereits Tradition. Auf Deutsch heisst Yami-Ichi nichts anderes als Internet-Schwarzmarkt. Und so einen hat das Haus der elektronischen Künste (HeK) jetzt also auch in die Schweiz geholt. Am 22. April fand er zum ersten Mal in Basel statt. Dienstleistungen und Produkte werden aus dem Netz in die Realität geholt, Verkäufer können an ihren Tischen alles anbieten, was legal ist und etwas mit Internet zu tun hat.

Am ersten Tag schuf Gott das Like

Der Internet-Schwarzmarkt tarnt sich dreist in der Öffentlichkeit, als Normie-Flohmarkt unter dem Vordach zwischen dem HeK und dem Atelier Mondial. Im Hintergrund spielt Synthesizer Musik vom Roland-Tribute-Stand. Zum Spottpreis von zehn Franken stellt ein Musikkassettli-Hehler sein live aufgenommenes MC-Bändli in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Gründer des japanischen Unternehmens her.

Cookie-Verkäuferinnen bieten ihre Backwaren an, nebenan steht ein Malware-Verkäufer und preist sein subversives Gemüse: 1 Lauch (Leek) und 1 Passwort für Vault 7 = 1 Wikileak = Maximales Hacker-Erlebnis.

Vordergründig schaut alles nach einem gewöhnlichen Flohmarkt aus. Sogar ein Vertreter des Darknets hat sich regelgemäss angemeldet und wartet an seinem Standplatz auf Kunden, die Alltägliches wie gefälschte Pässe oder (Rinder-)Herzen für eine Organtransplantation kaufen wollen.

Hinter den Kulissen tobt jedoch ein erbitterter Kampf, denn auch der heissbegehrte Facebook-Like hat den Übertritt in die analoge Welt geschafft. Likes können in Form von Klebern an die Stände geklebt werden. Die mostliked Verkäufer*innen gewinnen am Abend einen Preis: den Oscar der netzbasierten Kunst.

Der subversive Gemüsestand: 1 Lauch (Leek) und 1 Passwort für Vault 7 = 1 Wikileak = Maximales Hackererlebnis. (Bild: Antonia Brand)

Wer am Like-Willen seiner treuen Kundschaft zweifelt, kann seinem Glück auch anders auf die Sprünge helfen: In der Toilette des HeK prangt ein Aufkleber. Dort preist der ominöse «Eclipse» seine Dienste als Like-Dealer an. Eine Nachricht an ihn genügt – und schon kann man im Keller gefälschte Likes von ihm abkaufen.

Zurück im Tageslicht kann man diese dann für Dinge ausgeben wie für Spam-Mail-Postkarten, für eine Lieblings-Website gedruckt auf Papier (zum immer und immer wieder Anschauen, falls die NSA uns einmal das Internet abdreht) oder für 3D-gedruckte Memes.

Das Handy, das Panopticon von heute

Neben Unterhaltung und Augenzwinkern gibt es auch ernstere Beiträge. Zum Beispiel das physiognomische Horoskop, das auf einer in China entwickelten Technologie basiert, mit welcher ein Programm Kriminelle anhand des Gesichts erkennen soll. Oder den Ultraschall-Transmitter, der am Stand mit «Are they listening to us?» beschriftet ist (Kurze Antwort: «Ja.», die lange Antwort finden Sie hier).

Der Störsender soll es unmöglich machen, dass Privatgespräche von Personen über das Mikrofon im Handy belauscht werden können. Das Mobiltelefon wird zur modernen, mobilen Variante des Panopticon. So betrachtet ist der Yami-Ichi als digitales Heilfasten gar keine so schlechte Idee.