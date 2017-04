Kunstmuseum

21.4.2017, 17:03 Uhr

Neue Köpfe für das Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Basel baut sein Veranstaltungsprogramm aus. Die neu geschaffene Stelle eines Kurators Programme wird mit dem Schweizer Kunsthistoriker Daniel Kurjaković besetzt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Anita Haldemann definitiv die Leitung des Kupferstichkabinetts übernimmt. Von Dominique Spirgi

Die neuen (alten) Köpfe: Anita Haldemann übernimmt die Leitung des Kupferstichkabinetts, Daniel Kurjaković wird Kurator Programme und Ariane Mensger wird Kuratorin am Kupferstichkabinett. (Bild: Kunstmuseum Basel / Montage Hans-Jörg Walter)

Der neue Direktor des Kunstmuseums Basel, Josef Helfenstein, bestellt sein Haus neu: So wurde die langjährige Kuratorin und interimistische Leiterin des Kupferstichkabinetts, Anita Haldemann, zur definitiven Leiterin der renommierten Abteilung ernannt.

Die erfahrene Museumsfrau ist nach der Pensionierung des ehemaligen Leiters Christian Müller, der 2015 in Pension gegangen war, nicht einfach so nachgerückt. «Anita Haldemann hat sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen müssen, umso mehr freut es mich, ihr nun diese Verantwortung übergeben zu können», lässt sich Helfenstein in einer Medienmitteilung des Kunstmuseums Basel zitieren.

Haldemanns bisherige Stelle als Kuratorin im Kupferstichkabinett und zugleich Kuratorin für Alte Meister übernimmt die deutsche Kunsthistorikerin Ariane Mensger. Auch sie war als Interims-Kuratorin bereits seit 2015 am Haus tätig. Die Führung des Kupferstichkabinetts befindet sich damit nun definitiv voll in Frauenhand.

Neue Stelle eines Kurators Programme

Erklärtes Ziel von Direktor Helfenstein ist es, das Angebot an wissenschaftlichen, aber auch populären Veranstaltungen auszubauen. Er möchte das Haus namentlich als «Ort der Integration für unsere lokale Bevölkerung wie auch für unsere internationalen Besucher» profilieren, wie es in der Medienmitteilung heisst. Um die Programm-Schiene zu stärken, wurde die neue Stelle eines Kurators Programme geschaffen.

Als erster Stelleninhaber wird im Mai Daniel Kurjaković antreten. Der 1970 in Olten geborene Kunsthistoriker und Kurator hat bereits eine beachtliche Laufbahn an diversen Museen und Kunstinstitutionen hinter sich. Sie führte ihn vom Kunstmuseum Luzern über Institutionen in Zürich und Paris bis an die Burger Collection in Hong Kong. Neben diversen Lehraufträgen gründete er unter anderem die Zeitschrift «Torrent. Source Material by Artists» und einen Verlag.