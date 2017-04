Bangkok verbannt Strassenhändler von grossen Verkehrsadern

¶ Georg Geiger unterrichtet seit über 20 Jahren an einem Basler Gymnasium. Im Interview erklärt er, wie Bildungsreformen den Lehreralltag verändern und warum der Lehrplan 21 zu einer «Überprüfungsmaschinerie» führt.Von Jeremias Schulthess. Weiterlesen

Schiesserei

¶ In einem Café in Basel hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag mehrere Schüsse abfeuert. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Fahndung nach dem vermummten Schützen verlief erfolglos. Von sda. Weiterlesen