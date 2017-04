Töffs von zwei Rasern beschlagnahmt

¶ Ein historischer Wahltag in Solothurn: mit Brigit Wyss (Grüne) und Susanne Schaffner (SP) ziehen im zweiten Wahlgang erstmals zwei Frauen und dazu noch zwei aus dem linken Lager in die Kantonsregierung ein. Verliererin war Marianne Meister von der FDP. Die Solothurner Regierung bleibt aber bürgerlich. Im ersten Wahlgang waren die drei bisherigen Regierungsräte von CVP (Roland Fürst, Roland Heim) und FDP (Remo Ankli) wiedergewählt worden. Empfohlen von Dominique Spirgi. Weiterlesen und -hören bei SRF.

Bundesrat

¶ Bundesrat Johann Schneider-Ammann schaltet sich in die Diskussion um hohe Managerboni ein. In einem Interview warnt er an die Adresse der Credit-Suisse-Chefs, trotz Milliardenverlust hohe Boni zu beanspruchen. Von sda. Weiterlesen