Brand nach Verpuffung in Sägemehlsilo in Wallbach AG

¶ Das Dekret der französischen Regierung zur Schliessung von Fessenheim liefert keine Rechtssicherheit und ist deshalb kein Fortschritt. Die Betreiberin EDF hat auf Zeit gespielt und vorerst gewonnen. Was wird die neue französische Regierung tun? Und wie wird Frankreich mit den teuren nuklearen Altlasten umgehen?Von Rudolf Rechsteiner. Weiterlesen

¶ Am Wochenende könnte die nächste FCB-Meisterfeier auf dem Barfi stattfinden. Nach sieben Titeln in Folge wäre es Zeit für etwas Abwechslung.Von TaWo. Weiterlesen

Lehrplan 21

¶An Basler Sekundarschulen gibt es das Fach Geschichte so nicht mehr. Ein Besuch in der Sandgruben-Schule.Von Jeremias Schulthess. Weiterlesen