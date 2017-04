Nothilfe für öde FCB-Feiern, die miese FDP – und Raser ohne Knete

20.4.2017, 11:00 Uhr

FCB-Stadtfest – oder gar FCB-Harassenlauf?

Satte drei FCB-Feiern auf dem Barfüsserplatz drohen der Stadt, wenn der FC Basel sowohl Meisterschaft als auch Cup gewinnt. Das sind für manche mindestens drei zu viel, für viele jedenfalls so wenig ein Ereignis wie die Schweizer Fussballmeisterschaft insgesamt.

Während sich die TagesWoche Gedanken machte, wie man den abgewetzten Festivitäten neues Leben einhauchen könnte…

…denken die FCB-Strategen laut «bz Basel» in eine ganz andere Richtung. Aus der Kurvenparty soll ein Familienfest werden, ein regelrechtes Stadtfest sogar. Rechtfertigen wolle man das mit der besonderen Bedeutung der diesjährigen Meisterschaft: Es ist die zwanzigste.

Neue Statuten sollen die Basler FDP wiederbeleben

Der angezählte Basler FDP-Präsident Luca Urgese hat die Partei nach der Wahlpleite im Herbst einer schonungslosen Analyse unterzogen. Und gemerkt: Ja, es gibt viel zu tun. Kein Stein solle auf dem anderen bleiben bei den Freisinnigen, kündigte der junge Parteichef nach den Wahlen an.

Urgese hat nun gemäss «bz Basel» seine «intensive Ursachenforschung» abgeschlossen. Sein Fazit: Nicht am blutleeren Wahlkampf, der Litanei über den Staat oder dem Bataillon typgleicher Anzugträger auf den Plakaten lags. Nein. Die Statuten waren schuld und sollen deshalb geändert werden.

Gedrückte Stimmung unter Basels Kurden

Auch Tage nach dem Ja in der Türkei zur Verfassungsreform ist die Laune in türkischen und kurdischen Lokalen in Basel nicht besser geworden. «Die Stimmung ist null, ja null», sagt ein Barbetreiber dem «Regionaljournal Basel».

Die Kollegen vom Radio haben sich auf Stimmenfang gemacht und die bleierne Enttäuschung in der hiesigen Diaspora zusammengetragen.

Baselbiet versteigert Raserboliden

Den tempogeilen Agglo-Trotteln sei dank: Nie war es günstiger, sich einen AMG-Mercedes oder einen wassergekühlten Porsche Carrera zu erwerben. Weshalb man das tun sollte, ist unklar, aber man kann: Der Verwertungsdienst Baselland versteigert am Samstagmorgen, 10.15 Uhr, die besten Karossen, die im vergangenen Jahr wegen Raserei beschlagnahmt wurden.

Mit dem Erlös, schreibt «20 Minuten», sollen Verfahrenskosten der ehemaligen Besitzer beglichen werden.