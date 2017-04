Unfall

19.4.2017, 20:45 Uhr

69-Jähriger bei Selbstunfall auf Spalenring verletzt

Auf dem Spalenring ist am Mittwochabend ein Autofahrer verunfallt. Der 69-Jährige musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Von sda

Der Mann war vom Schützenmattpark her in Richtung Burgfelderplatz durch den Spalenring unterwegs, als es zum Unfall kam, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte. Sein Fahrzeug geriet aus noch ungeklärten Gründen nach rechts und überfuhr den Randstein. Es stiess gegen einen Findling, prallte in einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo es auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Neben der Sanität Basel standen die Kantonspolizei Basel-Stadt, die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt sowie die Basler Verkehrsbetriebe im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.