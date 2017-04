WTA Biel

16.4.2017, 14:15 Uhr

Final-Niederlage für Hingis/Bacsinszky in Biel

Acht Monate nach dem Gewinn der Olympia-Silbermedaillen in Rio de Janeiro endet auch das zweite gemeinsame Turnier von Timea Bacsinszky und Martina Hingis mit einer Finalniederlage. Von sda

Martina Hingis (vorne) und Timea Bacsinszky ergänzen sich vorzüglich - dennoch werden die Schweizerinnen nach Biel ausser im Fedcup eher selten zusammen antreten (Bild: sda)

Die beiden Schweizerinnen verloren bei der erstmaligen Austragung des Bieler Ladies Open den Final gegen die als Nummer 2 gesetzten Hsieh Su-Wei aus Taiwan und Monica Niculescu aus Rumänien mit 7:5, 3:6, 7:10.

Martina Hingis, die Nummer 8 der Doppelweltrangliste, hätte in Biel erstmals mit einer Schweizer Partnerin ein Doppelturnier gewinnen können.

Trotz der Finalniederlage zogen Timea Bacsinszky und Martina Hingis ein positives Fazit. Warum funktioniert das Doppel Bacsinszky/Hingis, oder «Martimi», wie es seit den Sommerspielen auch genannt wird, so gut zusammen? «Wir kennen uns sehr gut und waren von Anfang an immer ehrlich zueinander», meint Bacsinszky. Und Hingis ergänzt: «Wenn es mal nicht so läuft und wir in Bedrängnis geraten, dann weckt die eine die andere aus. Es war herrlich, in Biel mit Timea zu spielen und die Olympia-Stimmung ein wenig aufzufrischen.»