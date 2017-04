England

Harry Kane mit dem 20. Saisontor

Tottenham Hotspur setzt seine Siegesserie fort. Das 4:0 gegen Bournemouth ist der siebte Sieg in Folge. Von sda

Ein erfolgreiches Duo: Tottenhams Topskorer Harry Kane und Trainer Mauricio Pocchettino (Bild: sda)

Damit bleiben die Londoner immer noch in Sichtweite des Stadtrivalen und Leader Chelsea. Vorerst beträgt der Rückstand auf die «Blues» nur noch vier Punkte. Chelsea tritt am Sonntag beim fünftklassierten Manchester United an.

Das Spiel gegen Bournemouth war nach 19 Minuten und den Toren des Belgiers Mousa Dembélé und des Südkoreaners Son Heung-Min entschieden. Kurz nach der Pause erhöhte Harry Kane auf 3:0. Es war das 20. Saisontor des Topskorers. Den Schlusspunkt setzte der Niederländer Vincent Janssen in der Nachspielzeit.

Nach den vier Toren gegen Bournemouth ist Tottenham mit nun 68 Treffern zusammen mit dem FC Liverpool das produktivste Team der Premier League. Zudem ist die Qualifikation für die Champions League greifbar. Der Vorsprung auf das viertplatzierte Manchester City beträgt bei einem Spiel mehr zehn Punkte.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 4:0 (2:0). - 32'000 Zuschauer. - Tore: 16. Dembélé 1:0. 19. Son 2:0. 48. Kane 3:0. 92. Janssen 4:0.

Die weiteren Spiele vom Samstag. 16.00 Uhr: Crystal Palace - Leicester City, Everton - Burnley, Stoke City - Hull, Sunderland - West Ham United, Watford - Swansea City. - 18.30 Uhr: Southampton - Manchester City.

Rangliste: 1. Chelsea 31/75 (65:25). 2. Tottenham Hotspur 32/71 (68:22). 3. Liverpool 32/63 (68:40). 4. Manchester City 31/61 (60:35). 5. Manchester United 30/57 (46:24). 6. Arsenal 30/54 (61:39). 7. Everton 32/54 (57:36). 8. West Bromwich Albion 32/44 (39:41). 9. Southampton 30/40 (37:37). 10. Watford 31/37 (36:52). 11. Leicester City 31/36 (39:51). 12. Burnley 32/36 (32:44). 13. Stoke City 32/36 (34:47). 14. West Ham United 32/36 (42:57). 15. Bournemouth 33/35 (45:63). 16. Crystal Palace 31/34 (42:50). 17. Hull City 32/30 (33:64). 18. Swansea City 32/28 (37:67). 19. Middlesbrough 31/24 (22:37). 20. Sunderland 31/20 (24:56).