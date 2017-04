Super League

15.4.2017, 17:00 Uhr

LiVE: Fussball trotz allem

(20 Uhr, #rotblaulive)

15.4.2017, 17:00 Uhr

Eingeklemmt zwischen baldigem Titelgewinn und grossem Umbruch im Sommer reist der FC Basel für das heutige Spiel nach Lausanne. Gegen den Aufsteiger geht es mit einer neuen Innenverteidigung um 20 Uhr los, hier sind Sie live mit dabei und auf Twitter unter dem Hashtag #rotbaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Der FC Basel gegen Lausanne – dreimal ist das bisher gut gegangen, allerdings immer erst dank Toren in den letzten Minuten. Keines davon erzielt hat Andraz Sporar, denn der wartet noch immer auf seinen ersten Treffer im Basler Dress. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Weil Suchy ausfällt: Ein neues Verteidiger-Duo gibt sich die Ehre: Den Karsamstagabend verbringt der FC Basel auf der Pontaise in Lausanne, wo er das letzte Saisonviertel in Angriff nimmt. Im Spiel eins nach Bekanntgabe der Trennung von Urs Fischer zum Ende der Spielzeit muss der Trainer in der Innenverteidigung umstellen. Weil Marek Suchy ausfällt, kommt Daniel Hoegh mal wieder zum Handkuss. » Die Lage beim FC Basel vor dem Spiel in Lausanne

«So einfach lässt sich der Spektakelfaktor nicht steigern»: Nach bewegenden Tagen beim FC Basel erzählt Luca Zuffi im Interview, was er von den Plänen der neuen Clubführung hält: «Ausgesprochen positiv – wenn man das denn so umsetzen kann.» Ausserdem schildert der 27-jährige Mittelfeldspieler, wie er die Trennung von Trainer Urs Fischer erlebt. » Interview mit Luca Zuffi

Thorsten Fink: «Es gibt Kontakt, aber es ist nichts entschieden»: Thorsten Fink redet mit der neuen Führung des FC Basel über ein mögliche Rückkehr an die Stätte, wo er 2009 eine Erfolgsgeschichte begonnen hat. Gegenüber der TagesWoche schränkt der 49-Jährige jedoch ein: «Es ist nichts entschieden.» Es seien mehrere Kandidaten im Gespräch. » Das Neuste in Sachen Trainersuche beim FCB

Vier Jahre nach seiner Entlassung kehrt Remo Gaugler als Kaderplaner zum FCB zurück: Die neue sportliche Leitung des FC Basel nimmt weiter Form an. Vom FC Luzern stösst Remo Gaugler als Kaderplaner zum Schweizer Meister – ein Mann, mit dem die Basler vor vier Jahren «unterschiedliche Auffassungen» hatten und sich vom damaligen U18-Trainer trennten. » Der neue Kaderplaner des FCB

Urs Fischer: «Aus meiner Sicht ist das absolut schade»: Der Trainer des FC Basel nimmt am Freitag vor dem Spiel gegen Lausanne Stellung zum Umstand, dass die neue sportliche Leitung um Marco Streller ohne ihn plant. » Der scheidende Trainer nimmt Stellung

Visite bei Wicky: «Alles, was ich sage, kann falsch ausgelegt werden»: Nach 20 Minuten 0:3 hinten – das hat der Trainer Raphael Wicky so noch nicht erlebt. Seine U21 des FC Basel unterliegt dem SC Cham am Ende überraschend hoch mit 1:4, Wicky übt hinterher Selbstkritik und will von den Spekulationen um seine Person als Trainerkandidat für die erste Mannschaft nichts wissen. » Besuch bei einem weiteren Trainerkandidaten

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar