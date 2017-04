Luca Zuffi

15.4.2017, 11:30 Uhr

«So einfach lässt sich der Spektakelfaktor nicht steigern»

Nach bewegenden Tagen beim FC Basel erzählt Luca Zuffi im Interview, was er von den Plänen der neuen Clubführung hält: «Ausgesprochen positiv – wenn man das denn so umsetzen kann.» Ausserdem schildert der 27-jährige Mittelfeldspieler, wie er die Trennung von Trainer Urs Fischer erlebt und berichtet vom Familienfrieden bei den Zuffis, der unter dem Cup-Aus des Vaters gegen seinen Sohn nicht gelitten hat. Von Christoph Kieslich

«Der FC Basel gibt mir viel – und ich glaube, ich gebe auch wieder viel zurück.» Luca Zuffi ist seit 2015 beim FCB, für den einst auch sein Vater spielte. (Bild: Urs Lindt/freshfocus)

Luca Zuffi, wie steht es um den Haussegen bei den Zuffis nach dem Cupspiel in Winterthur?

Da sieht es wieder gut aus. Ich war mit meinem Vater inzwischen Mittagessen, und er hat es verarbeiten können.

Konnten Sie sich denn mit Ihrem Vater einigen, ob es ein berechtigter Elfmeter für den FCB war, oder nicht? Der Trainer Dario Zuffi war unmittelbar nach dem Spiel jedenfalls sehr aufgewühlt und hat die Entscheidung des Schiedsrichters als «völlig erfunden» bezeichnet.

Nachdem ich die Szene noch einmal gesehen habe, ist es für mich noch immer ein schwierig zu pfeifender Penalty. Es gibt verschiedene Ansichten: Der Verteidiger geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf, es kann gefährlich werden, er trifft Marc Janko, aber auch den Ball. Ändern kann man es sowieso nicht mehr, und mein Vater hat es schnell abgehakt. Vielleicht ist es nicht mal schlecht, dass sich der FC Winterthur jetzt voll auf die Meisterschaft konzentrieren kann und darauf, nicht abzusteigen. Das ist schliesslich das Wichtigste.

In diesem Zusammenhang wurde mal wieder leidenschaftlich über den Videobeweis diskutiert. Sind Sie Anhänger von neuer Technologie im Fussball zur Unterstützung der Schiedsrichter?

Wenn man etwas verbessern oder Fehler vermeiden kann, dann unterstütze ich das. Man muss natürlich berücksichtigen, dass es nicht zu lange Spielunterbrüche gibt und man muss überlegen, wie das finanziell machbar ist. Da braucht es eine gute Lösung.

In einer strittigen Szene wie in Winterthur tut einem der Videoschiedsrichter ein bisschen leid. Der steckt dann im gleichen Dilemma wie der Referee auf dem Platz.

In diesem Fall kann man es nicht richtig machen. Es wird immer die einen geben, für die es Foul war und die anderen, für die es eben keines war. In solchen Situationen bringt es wahrscheinlich nichts, da kann man nur noch mehr falsch machen.

In der Super League tut man sich auch aus finanziellen Gründen schwer, nur schon die technische Torlinienüberwachung einzuführen.

Und wie viele Fälle gibt es denn, in denen ein Schiedsrichter und seine Assistenten es nicht sehen, ob ein Ball im Tor war oder nicht? Es ist schon die Frage, ob es sich lohnt. Irgendwie gehören solche Geschichten auch zum Fussball. Aber es gibt krasse Fehlentscheidungen, die ein Spiel verfälschen können und in denen ein Videoschiedsrichter sehr hilfreich wäre.

«Urs Fischer hat uns ganz ruhig mitgeteilt, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer ist. Dann haben wir Videoanalyse gemacht.»

Das Erreichen des Cupfinals ist in Basel schnell in den Hintergrund getreten: Erst die wegweisende Mitgliederversammlung, und dann kommt Urs Fischer am Montagmorgen in die Kabine, und unterrichtet die Mannschaft darüber, dass er nächste Saison nicht mehr Trainer sein wird. Wie war die Atmosphäre in diesem Augenblick?

Eigentlich sehr ruhig, so, wie es immer ist, wenn er etwas sagt. Er hat es ganz ruhig mitgeteilt, und es ist ruhig aufgenommen worden. Anschliessend haben wir Videoanalyse gemacht.

«Mit seinen zwei Jahren beim FCB ist Urs Fischer fast eine Ausnahme» – Luca Zuffi über den Trainer, mit dem er zuvor schon beim FC Thun gearbeitet hat. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Wie ist es Ihnen gegangen? Kippt Ihnen in einer solchen Situation die Kinnlade runter?

Ganz überraschend kommt es nicht. Es ist ja schon eine Zeitlang durch die Medien gegeistert, dass es mit der neuen Führung einen Wechsel geben könnte, dass man etwas Neues an der Linie möchte. Das kann man irgendwie auch nachvollziehen. Da ist Urs Fischer mit seinen zwei Jahren fast eine Ausnahme.

Und wie erleben Sie den Trainer nun? Merken Sie ihm Enttäuschung an?

Eigentlich gar nicht. Die Arbeit wird genauso gemacht wie vorher. Aber wie es in ihm drinnen aussieht, das weiss ich natürlich nicht.

«Das ist das Fussballgeschäft. So eine Entscheidung liegt nicht in der Hand der Spieler.»

Und wie wird hinterher im Mannschaftskreis darüber geredet? Dann, wenn die Tür zu und der Chef draussen ist?

Es ist nun mal so: Das ist das Fussballgeschäft. Es kann manchmal sehr schnell gehen. So eine Entscheidung liegt nicht unserer Hand. Und jetzt sieht man natürlich Namen in den Zeitungen, die gehandelt werden. Für uns ist das nicht einfach, wir haben noch einige Spiele vor uns, zwei grosse Ziele, die wir erreichen wollen. Bis dahin läuft es wie bis anhin. Und auf die neue Saison muss man sich neu beweisen, Vollgas geben, damit man sich dem neuen Trainer zeigen kann.

Beeinträchtigt die Situation die Ziele? In der Meisterschaft kann ja nicht mehr viel schief gehen, im Cupfinal hingegen schon.

Das glaube ich nicht, und genau das hat Urs Fischer angesprochen: dass sich nichts verändern wird bis zum Saisonende, dass er voll durchziehen wird. Wir haben einen schönen Vorsprung in der Meisterschaft, und im Cupfinal gegen Sion wollen wir diesmal parat sein – anders als vor zwei Jahren.

Luca Zuffi: «Wer den Club führt, das entscheiden andere. Wir Spieler sind da, um Leistung zu bringen.» (Bild: Manuel Geisser)

Matias Delgado, Michael Lang oder Davide Callà hat man am Freitag vor einer Woche bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung gesehen. Hatten Sie kein Interesse, zu erfahren, wie die Geschicke bei Ihrem Arbeitgeber sich entwickeln?

Ich bin nicht angefragt worden, ob ich hingehe. Insofern war es kein Thema für mich.

Und was sagen Sie zum Wechsel an der Spitze?

Für uns Spieler tut das nichts zur Sache. Wir sind da, um Fussball zu spielen und Leistung zu bringen auf dem Platz. Entscheidungen, wer den Club führt, treffen andere.

Mit dem Abgang von Bernhard Heusler und Georg Heitz endet eine Ära, die als die erfolgreichste in die Clubgeschichte eingeht. Der Präsident und der Sportdirektor wirkten immer nahe an der Mannschaft. Wie haben Sie die beiden wahrgenommen?

Sehr nahe an der Mannschaft. Sie waren fast bei jedem Spiel dabei, haben mit den Spielern geredet und waren eine grosse Unterstützung. Wie die Neuen das machen werden, wird sich zeigen. Ich denke mal, dass sie das auf einem ähnlichen Weg fortführen.

«Ich finde das Konzept mit den jungen Spielern ausgesprochen positiv, wenn man das denn so umsetzen kann.»

Können Sie sich ein Urteil erlauben über das Konzept mit mehr Identifikation und mehr jungen Spielern?

Ich finde das ausgesprochen positiv, wenn man das denn so umsetzen kann. Das ist immer noch die Frage für mich. Ich bin sowieso einer, der immer probiert, den Jungen zu helfen und sie heranzuführen ans Team. Und für die Fans ist es wichtig, dass sie sich identifizieren können mit der Mannschaft.

«Identifikation? Ich finde schon, dass ich ein rotblaues Herz habe.» (Bild: Reuters/Ruben Sprich)

Spüren Sie denn unten auf dem Platz, dass es im Augenblick an Identifikation fehlt?

Nein, das merken wir natürlich nicht. Das liegt bei den Fans. Aber man bekommt schon mit, dass das diskutiert wird.

Marco Streller findet – verkürzt ausgedrückt – die FCB-Spieler müssten ihr rotblaues Herz wieder mehr vor sich hertragen. Fühlen Sie sich da auf irgendeine Art angesprochen?

Also ich finde, dass ich schon ein rotblaues Herz habe. Ich bin hier einige Jahre aufgewachsen, mein Vater hat hier gespielt. Der FCB ist ein Club, der mir am Herzen liegt, der mir viel gibt und dem ich, glaube ich, auch wieder viel zurückgebe. Ich fühle mich daheim hier.

«Ich verstehe die neue Führung eher so, dass wir international wieder etwas reissen sollen.»

Was auch gross verkündet wurde: Ein attraktiver Fussball soll gefördert werden, ein «moderner Fussball mit Siegeswillen und Strategie», wie es im Konzept von Bernhard Burgener und Marco Streller heisst. Das impliziert, dass es jetzt nicht so ist – eine mehr oder weniger versteckte Kritik an dem, was Ihr Team gegenwärtig bietet.

Ich habe das Gefühl, das ist eher auf die internationalen Spiele ausgelegt. In der Meisterschaft gewinnen wir ja fast jedes Mal. Natürlich sind auch weniger gute Leistungen darunter, Spiele, die zu wenig attraktiv waren. Aber ich verstehe die neue Führung eher so, dass wir international wieder etwas reissen sollen.

Was ist denn attraktiver Fussball in Ihren Augen?

Das bedeutet für mich, das Spiel zu dominieren, immer zu probieren, das Spiel von hinten aufzubauen – und natürlich viele Tore zu erzielen. Aber das machen wir ja eigentlich. Spektakelfaktor Luca Zuffi im Europa-League-Spiel vor einem Jahr gegen St-Etienne, das er mit zwei Toren drehte. (Bild: Reuters/Ruben Sprich)

Der letzte Auftritt gegen YB war in dieser Hinsicht eher das Gegenteil – aber auch eine Ausnahme.

Wenn man so viele Punkte Vorsprung hat wie wir, dann kann man nicht so viel falsch gemacht haben. Und es ist halt so, dass die Gegner sich immer besser auf uns einstellen. Das macht es uns nicht einfacher, aber wir können auch mit einem schlechten Spiel gegen YB ein Unentschieden machen. Das zeigt dennoch die grosse Qualität in der Mannschaft.

Der neue Trainer wird ein kleines Wunder vollbringen müssen, um den Attraktivitäts- und Spektakelfaktor markant zu erhöhen.

So einfach lässt sich das nicht steigern. Aber es wird sich zeigen, ob wir eine Schippe oben drauf legen können.

Ist es nicht ein Widerspruch, international wieder etwas reissen zu wollen und gleichzeitig einen neuen Jugendstil auszurufen?

Das ist sicher so. Man kann natürlich nicht nur Junge bringen. Du musst eine gute Mischung finden aus erfahrenen Spielern, vielleicht auch aus Ausländern, und guten jungen Spielern, die nachkommen. Die Mischung macht es aus.

«Ich muss nicht ins Ausland wechseln, nur um sagen zu können, dass ich mal im Ausland gespielt habe.»

Egal, wer zuletzt Trainer war: Luca Zuffi hatte sowieso seinen festen Platz in der Startelf.

(Schmunzelt) Bis jetzt war es so. Das heisst aber überhaupt nicht, dass das immer so sein wird. Bei einem neuen Trainer muss auch ich mich erst einmal zeigen. Mal schauen, ob ich das wieder hinbekomme in der nächsten Saison.

Egal, wer Trainer beim FC Basel ist, Luca Zuffi spielt – «Mal schauen, ob ich das wieder hinbekomme nächste Saison.» (Bild: Manuel Geisser)

Sie haben einen Vertrag bis 2018 mit einer Verlängerungsoption und sind gerade 27 geworden. Wie sieht Ihr Karriereplan aus?

Ich bin zufrieden. Wenn etwas Gutes aus dem Ausland käme, schaue wir uns das natürlich an. Aber ich muss nicht wechseln, nur um sagen zu können, dass ich mal im Ausland gespielt habe. Genauso gut kann ich mir vorstellen, hier in Basel noch ein paar Jahre weiter zu machen.

Jetzt bricht das letzte Saisonquartal an, der Vorsprung des FCB ist riesig. Wie hält man die Spannung hoch? Fehlt da nicht der Kitzel?

Man kann es von zwei Seiten sehen: Wenn man einen grossen Vorsprung hat, kann man befreit aufspielen, andererseits hat man auch schon gesehen, dass wir fast noch besser sind, wenn wir ein bisschen Druck haben, wenn wir müssen. Parat sein muss man immer, denn die Fans erwarten in jedem Spiel einen Sieg – und die Mannschaft von sich auch.

Jetzt geht es erst einmal nach Lausanne. Warum tut sich der FCB so schwer gegen den Aufsteiger?

Das erste Spiel in Lausanne habe ich verletzt vor dem Fernseher verfolgt. Wir hatten sehr Mühe, ins Spiel zu kommen, auch weil ein anderes System (Dreier bzw. Fünferabwehr) probiert wurde. In jedem der drei bisherigen Begegnungen sind wir in Rückstand geraten und haben erst durch späte Treffer gewonnen.

Was macht denn den Fussball aus, den Fabio Celestini mit seiner Mannschaft eingeübt hat?

Es ist einfach eine Mannschaft, die versucht Fussball zu spielen. Die sich nicht sagt: Wir hauen den Ball nach vorne. Sie spielen von hinten heraus, bewegen sich gut, machen es taktisch gut und schalten sehr schnell um nach gegnerischem Ballverlust. Das sind zwei Stärken, mit denen wir Mühe haben.

Celestini wird auch hier und da als Trainerkandidat für Basel gehandelt.

Hab ich mitbekommen. Ich kenne ihn nicht persönlich und kann das nicht beurteilen.

«Als Spieler war Marco Streller eine Respektsperson für mich. Ich denke, dass ihm der Job als Sportchef liegt.»

Herr Zuffi, wie wird es denn mit Marco Streller als Chef? Bis vor kurzem war er noch Ihr Kabinenkollege.

Als Spieler war er eine Respektsperson, für mich sowieso, der damals neu nach Basel gekommen war. Wie nahe er bei der Mannschaft sein wird, wird sich dann zeigen. Ich denke schon, dass ihm dieser Job liegt.

Ein anspruchsvoller Job.

Auf jeden Fall einer, bei dem man sehr viel zu tun und mehr Arbeitszeit hat wie als Spieler. Zugute kommt ihm bestimmt, dass er sich hat einarbeiten können bei Georg Heitz. Marco Streller (links) in seinem letzten Siel für den FC Basel am 29. Mai 2015 zusammen mit Luca Zuffi in dessen erstem Jahr in Rotblau. Nun wird Streller der neue Chef von Zuffi. (Bild: Keystone/Patrick Straub)

Kann man als Spieler taxieren, ob ein Sportdirektor einen guten Job macht?

Schlussendlich zeigt sich das nach aussen auch nur an den Leistungen, die die Mannschaft bringt. Und ob ein Transfer einschlägt oder nicht. Insofern hat Georg Heitz, haben sie beim FCB schon einen sehr guten Job gemacht in den vergangenen Jahren.

Hat es einen Einfluss auf die Mannschaft, wie ein Sportchef daherkommt, intern und in der Öffentlichkeit?

Das ist schon wichtig. Auch wie man in den Medien auftritt. Aber da ist Pipi (Streller) erfahren genug, um zu wissen, wie man damit umgehen muss.

Georg Heitz hat sich ja eher auf die Zunge gebissen und die Mannschaft und vor allem einzelne Spieler öffentlich nicht getadelt, geschweige denn runtergeputzt, wenn es mal nicht lief.

Das ist eine gute Eigenschaft und auch ein Teil davon, warum der FC Basel so erfolgreich ist.

Luca Zuffis Leistungsdaten der laufenden Saison: