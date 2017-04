Urs Fischer: «Aus meiner Sicht ist das absolut schade»

14.4.2017, 14:28 Uhr

Vor vier Tagen hat die fussballinteressierte Schweiz erfahren, dass der FC Basel mit einem neuen Trainer in die Saison 2017/18 gehen wird. Die neue sportliche Führung um Marco Streller sagte dazu, dass man das neue Konzept mit einem neuen Trainer umsetzen möchte.

Urs Fischer selbst, der Mann, der sich nach Saisonende eine neue Aufgabe suchen darf, hat sich am Freitag vor dem Auswärtsspiel gegen Lausanne geäussert:

Ich habe mich natürlich auch schlau darüber gemacht, was gesagt und geschrieben worden ist. Es ist mir deswegen wichtig, von meiner Seite zwei, drei Punkte anzusprechen. In erster Linie möchte ich sagen, dass ich im Januar im Trainingslager von der aktuellen Vereinsführung informiert worden bin, dass es im Sommer eventuell einen Führungswechsel geben wird. Somit habe ich mir den einen oder anderen Gedanken gemacht.

Urs Fischer wurde von der neuen Vereinsführung darüber informiert, dass er nach zwei Jahren nicht mehr Trainer des FC Basel sein werde:

Die neue designierte Führung hat nicht nur mich, sondern den ganzen Staff auf dem Laufenden gehalten. Wir wussten: Falls das Konzept durchkommt, wird der FC Basel mit einem neuen Trainer in die nächste Saison gehen.

Was der Entscheid für Urs Fischer bedeutet:

Wie der Trainerwechsel kommuniziert worden ist:

Das ist so abgelaufen, wie man sich das wünscht. Es ist wichtig, dass man mit offenen Karten spielt. Das ist passiert, so, wie man sich das vorstellt.

Zur seiner Vertraglichen Situation:

Wie der angekündigte Trainerwechsel die Konzentration in der Mannschaft beeinflusst:

Die Konzentration ist immer gleich. Es ist nicht das erste Mal, dass die Spieler in ihrer Profikarriere einen Trainerwechsel erleben. Es ist also kein Grund, dass die Konzentration abhanden kommen könnte. Die Mannschaft hat wie immer gut trainiert. Ich sehe zwar nicht in die Spieler hinein, aber bezüglich der Einstellung ist für mich keine Veränderung ersichtlich.