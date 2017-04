Anschlag auf Dortmunds Teambus

11.4.2017, 22:36 Uhr

Solidarität, Besonnenheit und grosse Verunsicherung

11.4.2017, 22:36 Uhr

Das Viertelfinalspiel der Champions League zwischen Dortmund und Monaco wurde abgesagt, weil drei Sprengkörper den Dortmunder Mannschaftsbus beschädigten und einen Spieler verletzten. Im Stadion solidarisierten sich die französischen mit den deutschen Fans. Über die Hintergründe der Tat gibt es noch keine Spekulationen – der Anschlag lässt aber grosse Verunsicherung zurück. Von Daniel Theweleit

Der beschädigte Mannschaftsbus der Dortmunder – das Spiel gegen Monaco wird wegen des Anschlags auf Mittwoch, 18.45 Uhr verschoben. (Bild: MARTIN MEISSNER)

Es dauerte einige Momente, bis die Leute im Stadion verstanden hatten, dass es keinen Grund gab, wütend zu sein. Sondern dass sie vielleicht sogar froh sein konnten.

Im ersten Affekt hatten viele Besucher gepfiffen, als ihnen um 20.32 Uhr mitgeteilt wurde, dass das Spiel von Borussia Dortmund gegen die AS Monaco an diesem Abend nicht stattfinden würde. Denn wenige Minuten nachdem der Mannschaftsbus des BVB sich um 19.15 Uhr vom Hotel L`arrivée auf den Weg zum Stadion und dem grossen Champions-League-Viertelfinal gegen die AS Monaco gemacht hatte, «waren drei Sprengsätze ausgelöst wurden», die in einer Hecke am Wegesrand platziert waren, berichtete Hans-Joachim Watzke.

Doch offenkundig ist der unmittelbar hinter der Hoteleinfahrt verübte Anschlag noch halbwegs glimpflich verlaufen. Nur der Verteidiger Marc Bartra sei leicht an der Hand verletzt worden, erzählte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Alle anderen kamen mit dem Schrecken davon.

60'000 Zuschauer im Stadion zu keinem Zeitpunkt gefährdet

Das Spiel wurde daraufhin in Absprache mit den Gästen aus dem Fürstentum und dem europäischen Fussballverband Uefa auf den Mittwoch verlegt. Anpfiff wird dann um 18.45 Uhr sein, die Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können zurückerstattet werden.

Über die Hintergründe des Anschlages mochte an diesem Abend erstmal niemand spekulieren, und auch im Stadion wurden die spontanen Pfiffe schnell von einem verständnisvollen Applaus übertönt. «Wir sind natürlich geschockt», sagte Watzke, der selber nicht mit im Bus war und dem Publikum im Stadion versicherte, dass sich die Explosionen «weit von hier weg» ereignet habe.

Hans-Joachim Watzke informiert die Fans im Stadion. (Bild: A3730/_FEDERICO GAMBARINI)

Die rund 60'000 Menschen im Stadion waren offenbar zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Sie machten sich besonnen auf den Heimweg.

Zuvor hatten die Gäste aus Monaco lautstark ihre Solidarität mit dem BVB bekundet, als sie von dem Anschlag erfuhren. «Dortmund, Dortmund», riefen die Zuschauer im Gästeblock.

Pfiffe für einen Nebenschauplatz

Jenseits des Schocks wehte dieses für solche Situationen typische Gefühl der Solidarität durch das Stadion. Nur als Watzke berichtete, dass die Partie am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr und nicht wie üblich um 20.45 Uhr angepfiffen werde, «um nicht mit dem Spiel der zweiten deutschen Mannschaft im Wettbewerb zu kollidieren», pfiffen einige Leute. Dass ihnen in dieser Situation der FC Bayern in die Quere kommt, passte vielen Dortmundern natürlich nicht.

Die Fans im Stadion informieren sich über ihre Mobiltelefone über die aktuelle Lage. (Bild: A3730/_FEDERICO GAMBARINI)

Aber das blieb eine Nebensächlichkeit an einem Abend, der eine grosse Verunsicherung zurücklässt. Denn nach diesem ersten tatsächlich ausgeführten Anschlag auf ein Fussballspiel in Deutschland müssen sich viele Fans fragen, ob ihr Spiel nun auch hier zum Ziel von Bombenterror wird.

Beruhigend versuchte Watzke zu wirken, als er das «professionelle Krisenmanagement» aller Beteiligten lobte. Die Polizei versicherte, dass für die Menschen im Stadion keine Gefahr bestehe, und lobte die Leute später für ihre Besonnenheit.

Eine Explosion auch auf der Busseite von Thomas Tuchel

Der Mannschaft im Bus half das aber auch nicht weiter. Zwei der drei Explosionen haben offenbar Beschädigungen an dem Fahrzeug hinterlassen, weiter hinten, wo Marc Bartra sass und vorne im Bereich der Trainerplätze. Thomas Tuchel sei «auch geschockt» gewesen, sagte Watzke, «weil eine der Explosionen auf seiner Seite war».

Betroffene Dortmunder Spieler nach dem Anschlag. (Bild: MARTIN MEISSNER)

Wie die Mannschaft nur einen Tag nach diesem Erlebnis ein gutes Fussballspiel absolvieren soll, vermochte da erstmal niemand zu sagen. Die Spieler sollten «versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren, um einigermassen Wettbewerbsfähig zu sein», riet der Geschäftsführer den Profis.

Derweil erklärte BVB-Präsident Reinhard Rauball, er sei «der Ansicht, dass die Spieler in der Lage sind, das wegzustecken». Darüber hinaus hoffe er, «dass die Mannschaft spürt, dass eine grosse Solidarität da ist».

Entwarnung aus der Mannschaft

Ob es den vielen jungen Spielern tatsächlich gelingt, eine positive Energie aus dem schrecklichen Erlebnis zu ziehen, hängt aber sicher auch davon ab, was in den Stunden vor der Partie über die Hintergründe des Anschlags bekannt wird. Wenn sie sich auch weiterhin bedroht fühlen müssen, sind das natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen für ein freudvolles Fussballspiel, zu dem dieses Viertelfinale eigentlich werden sollte.

Die Informationsübermittlung im Stadion. (Bild: A3730/_FEDERICO GAMBARINI)

Wo die Mannschaft die Nacht verbringen würde, mochten die Dortmunder aus Sicherheitsgründen erstmal nicht verraten. Allerdings kam irgendwann doch noch eine Nachricht aus dem Kreis der Spieler. Alexander Isak, der erst 17-Jährige Schwede, twitterte, dass die Verletzung des Spaniers Marc Bartra nicht allzu schwer sei.

Und das war immerhin eine kleiner Lichtblick an diesem düsteren Abend, der ganz sicher noch lange nachwirken wird.