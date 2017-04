Champions League

11.4.2017, 20:20 Uhr

Spiel in Dortmund nach mehreren Bombenexplosionen abgesagt

11.4.2017, 20:20 Uhr

Vor der Champions-League-Partie zwischen Dortmund und Monaco kommt es auf der Anfahrt zum Stadion am Mannschaftsbus der Borussia zu mehreren Explosionen. BVB-Spieler Marc Bartra wird dabei verletzt. Das Spiel wurde abgesagt und soll an diesem Mittwoch nachgeholt werden. Von sda

Borussia Dortmunds Teambus wird bei einer Explosion vor dem Champions-League-Spiel gegen Monaco beschädigt. (Archivbild) (Bild: sda)

Die angeblich drei Explosionen erfolgten kurz nach der Abfahrt des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund vom Hotel zum Stadion. Der Bus wurde nach Angaben des Bundesliga-Klubs an zwei Stellen beschädigt. «Bombenexplosion am Mannschaftsbus. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion», twitterte der BVB.

Wie Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte, handelt sich bei der verletzten Person um Innenverteidiger Marc Bartra. Der Spanier zog sich Verletzungen an der Hand zu und wurde in eine Spital gebracht.

Die Dortmunder mit dem Schweizer Goalie Roman Bürki hätten am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Monaco bestreiten sollen. Die Partie wurde abgesagt und auf Mittwoch, 18.45 Uhr, verschoben.

Der örtlichen Polizei zufolge waren die Sprengsätze an der Strasse deponiert. Die Beamten seien «mit starken Kräften vor Ort». Die Lage sei «noch unklar».

Die Ereignisse am Dienstagabend in der offiziellen Twitter-Timeline von Borussia Dortmund:

Tweets by BVB