11.4.2017, 08:40 Uhr

Titelverteidiger Cleveland gibt Leaderposition ab

Ohne die verletzten LeBron James und Kyrie Irving verliert Cleveland erneut. Der Titelverteidiger kassiert eine 121:124-Niederlage nach Verlängerung bei den Miami Heat. Von sda

Clevelands verletzter Star LeBron James nahm die weitere Niederlage seines Teams gelassen hin (Bild: sda)

Für Cleveland bedeutete die dritte Niederlage in Folge auch den Verlust der Leaderposition in der Eastern Conference an die Boston Celtics.

Dank des Erfolgs in der Overtime bleibt Miami trotz eines katastrophalen Saisonstarts mit 30 Niederlagen in den ersten 41 Spielen weiterhin im Playoff-Rennen. Das Team aus Florida muss am Mittwoch Washington schlagen und gleichzeitig auf eine Niederlage der Chicago Bulls oder der Indiana Pacers hoffen.

In der Western Conference unterlagen die Houston Rockets den Los Angeles Clippers mit 96:125. Houston schonte dabei den Schweizer Clint Capela.

Utah Jazz beendete die 14 Spiele andauernde Siegesserie der Golden State Warriors mit einem 105:99-Erfolg in Oakland.