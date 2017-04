Hoarau für den Rest der Saison out

¶ Weil Barcelona in Malaga verliert, weicht die Enttäuschung bei Real Madrid über das 1:1 im Derby gegen Atlético schnell der Vorfreude auf das Champions-League-Duell am Mittwoch gegen Bayern München. Sorge bereitet einzig der Ausfall von Schlachtross Pepe, und irritiert ist man in Spanien über die Trainerdebatte, die Zinédine Zidane losgetreten hat.Von Florian Haupt. Weiterlesen

FC Basel

¶Nur drei Tage nach dem grünen Licht für die neue Vereinsführung hat der FC Basel am Montagmittag bekanntgegeben, dass der Club die Zusammenarbeit mit Urs Fischer beendet und mit einem neuen Trainer in die kommende Saison geht. Wer der Neue sein wird, soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Ein naheliegender Kandidat findet sich in den eigenen Reihen: U21-Trainer Raphael Wicky.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen