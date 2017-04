FC Basel

10.4.2017, 12:12 Uhr

Der FCB und Urs Fischer trennen sich nach der Saison

Nur drei Tage nach dem grünen Licht für die neue Vereinsführung hat der FC Basel am Montagmittag bekanntgegeben, dass der Club die Zusammenarbeit mit Urs Fischer beendet und mit einem neuen Trainer in die kommende Saison geht. Wer der Neue sein wird, soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Von Christoph Kieslich

Nach zwei Jahren trennen sich die Wege von Urs Fischer und Basel wieder. (Bild: Keystone/PETER SCHNEIDER)

» dieser Beitrag wird fortlaufend aktualisiert

Kaum war die Meldung über die Sozialen Medien lanciert, ging der Server für fcb.ch am Montag kurz nach 12.00 Uhr für einen Moment in die Knie. Kein Wunder bei der Überschrift der Nachricht: «FCB mit einem neuen Trainer in die Saison 2017/18.»

Neben Cheftrainer Urs Fischer werden auch beiden Assistenten Markus Hoffmann und Marco Walker die erste Mannschaft verlassen. Das ist nach einer langen Vorgeschichte keine Überraschung mehr.

Wer neuer Trainer des FCB wird, steht offenbar noch nicht fest. «Gespräche mit Kandidaten haben noch nicht stattgefunden», sagt Marco Streller, der als Sportchef Georg Heitz ablösen wird, «das hat auch mit Anstand zu tun. Aber das muss jetzt schnell über die Bühne gehen.»