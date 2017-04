Bundesgericht will Abstimmung zum Energiegesetz nicht aufschieben

FC Basel

¶Nach 20 Minuten 0:3 hinten – das hat der Trainer Raphael Wicky so noch nicht erlebt. Seine U21 des FC Basel unterliegt dem SC Cham am Ende überraschend hoch mit 1:4, Wicky übt hinterher Selbstkritik und will von den Spekulationen um seine Person als Trainerkandidat für die erste Mannschaft nichts wissen.Von Robin Zenklusen. Weiterlesen