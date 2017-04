Feuersbrunst

14.4.2017, 10:45 Uhr

Zwei Schiffscontainer im Birsfelder Hafenareal ausgebrannt

Auf dem Gelände des Rheinhafens in Birsfelden haben am frühen Freitagmorgen zwei Schiffscontainer gebrannt. Sie waren nach Angaben der Baselbieter Polizei mit Holzmaterial gefüllt. Die Brandursache ist unbekannt. Von sda

Auf dem Hafengelände von Birsfelden sind zwei Schiffscontainer ausgebrannt. (Bild: sda)

Als die Feuerwehr eintraf, standen die zwei Container an der Hafenstrasse in Vollbrand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein direkt nebenan liegendes Kohlelager übergriffen und hatte den Brand rasch unter Kontrolle.

Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden an den ausgebrannten Containern ist laut Polizei erheblich. Zur Ursache des Feuers seien Ermittlungen aufgenommen worden.

Ein zweites Polizei-Foto vom Container-Brand im Birsfelder Hafen.