Ein Drittel der alten 50er-Note noch im Umlauf

¶ Was passiert mit einem unbekannten Musiker, der über Nacht in die erste Liga der Pop-Welt katapultiert wird? Der Basler Manuel Gagneux hat es uns vor seinem allerersten Konzert mit Zeal & Ardor erzählt.Von Reto Aschwanden und Olivier Joliat. Weiterlesen

¶ An diesem Montag startet das Online-Voting für das 20-Jahr-Jubiläum des Basler Jugendkulturfestivals. Zehn der beliebten Slots im Line Up gilt es noch zu füllen – 331 junge Künstler buhlen um Stimmen.Von Simone Janz. Weiterlesen

Interview

¶Der neue Direktor der Kaserne Basel heisst Sandro Lunin. Im Gespräch mit der TagesWoche sagt der jetzige Leiter des Zürcher Theaterspektakels, was ihm am Basler Kulturzentrum reizt und was für neue Akzente er setzen möchte.Von Dominique Spirgi. Weiterlesen