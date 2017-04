Heavy Metal

Harte Ostern – der Samstag am Czar Fest

Sie würden zwar gern mal so ein Metal-Festival besuchen, trauen sich aber nicht so recht? Nach unserer kurzen Einführung ins Samstagsprogramm des Czar Fest in der Kaserne sind sie gewappnet. Von Reto Aschwanden

Der Freitag mit Zeal & Ardor war längst hoffnungslos ausverkauft. Wer aber wissen will, welche Schätze im Schweizer Metal-Untergrund abseits der Basler Überflieger der Entdeckung harren, kommt am Samstag sicher noch zu einem Ticket.

Welche Rolle Gurd, die als Headliner auftreten, für die Basler Szene haben erfahren Sie hier, an dieser Stelle darum ein bisschen Musik vom letzten Album.

Progressiv, mit gesunder Härte und einem gewissen Hang zum Monumentalen gehen Palmer ans Werk. Die Post-Metaller präsentieren ihr neues, bei Czar of Bullets erschienenes Album «Surrounding The Void».

Weniger hart, aber nicht minder intensiv musizieren When Icarus Falls, eine Band aus Lausanne, die vor zwei Jahren eine einwöchige Tour durch China absolvierte. Seine Songs streckt das Quintett schon mal auf zehn Minuten, ohne dass dabei eine Sekunde Langeweile aufkommt. Ihr neues Album «Resilience» erscheint erst in einer Woche, hier hören wir zum Warmwerden einen Song vom 2012-Album «Aegean».

Und dann sind da noch Bölzer, für die gilt, was Festival-Veranstalter Fredy Rotter mit Blick auf die Basler Metal Bands sagte: «Schweizer Metal-Bands müssen normalerweise erst im Ausland Fuss fassen, bevor sich ein grösserer Teil der Schweizer Metalszene für sie interessiert.» Die Zürcher sind nur zu zweit, doch Sänger und Gitarrist KzR hat zehn Saiten an seinem Instrument. Vor allem aber entwickelt das Death-Metal-Duo eine Intensität, die doppelt so grosse Besetzungen in Angst und Schrecken versetzen kann – so wie 2015 beim Hellfest, einem der grössten Metal-Festival Europas (weitere Hellfest-Konzerte gibts bei Arte).

