CH-Kinocharts Wochenende

10.4.2017, 16:50 Uhr

«Die göttliche Ordnung» erobert Rang 1 zurück

«Die göttliche Ordnung» hat am Wochenende in den Deutschschweizer Kinocharts den Spitzenplatz zurückerobert. Auf tiefem Niveau liegt Petra Volpes Komödie nun haarscharf vor «Boss Baby». Von sda

Petra Volpes Komödie «Die göttliche Ordnung» hat am Wochenende vom 7. bis 9. April 2017 in den Deutschschweizer Kinos am meisten Besucher angelockt. (Archiv) (Bild: sda)

Nur gerade 28 Eintritte trennen die beiden Filme. Für «Die göttliche Ordnung» verkauften die Kinos 12'277 Karten, für «Boss Baby» 12'249. Auf dem dritten Rang platzierte sich «Beauty and the Beast» mit 10'337 Eintritten. In der Westschweiz und im Tessin schaffte es das Musical mit Emma Watson auf Platz 1.

Ein grosses Geschäft machten die Kinos an diesem Schönwetterwochenende nicht. Insgesamt nur gut 92'000 Besucher zählten die Lichtspielhäuser schweizweit. Am letzten Wochenende waren es 155'000.