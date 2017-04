Auszeichnung

10.4.2017, 11:25 Uhr

Harry-Potter-Stück räumt beim britischen Theaterpreis ab

Das seit vorigem Sommer in London laufende neue Harry-Potter-Theaterstück hat den angesehenen britischen Theaterpreis Olivier Award in insgesamt neun Kategorien gewonnen. Von sda

Jamie Parker hat bei der Verleihung des britischen Theaterpreises 2017 die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er spielt in «Harry Potter and the Cursed Child». (Bild: sda)

Jamie Parker, der in «Harry Potter and the Cursed Child» den Hauptdarsteller gibt, wurde am Sonntagabend in London als bester Schauspieler ausgezeichnet. John Tiffany holte den Preis in der Sparte beste Regie. Auch in sieben weiteren Kategorien ging der Olivier bei der 41. Preisvergabe in der Royal Albert Hall an das Harry-Potter-Stück.

«Harry Potter and the Cursed Child» hatte am 30. Juli vorigen Jahres im Palace Theatre in London Premiere. Die aus zwei Teilen bestehende Inszenierung basiert auf einer neuen Geschichte von J.K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne.

Die Handlung setzt dort ein, wo der siebte und letzte Teil der Harry-Potter-Romane endet. Diesmal ist der Held Ende 30 und Beamter beim Ministerium für Magie. Zudem ist er Vater von drei Kindern. Das Skriptbuch zu dem Theaterstück war laut GfK Entertainment das meistverkaufte Bucht des Jahres 2016 in Deutschland.