10.4.2017, 08:10 Uhr

«Boss Baby» weiter an der Spitze der nordamerikanischen Kinocharts

Die Komödie «Boss Baby» hat sich an der Spitze der nordamerikanischen Kinocharts etabliert. Von sda

Der Animationsfilm «Boss Baby» führte die US-Kinocharts am Wochenende vom 7. bis 9. April 2017 weiterhin an. (Bild: sda)

Der Animationsfilm über ein Kleinkind, das die Liebe in der Welt retten will, spielte in seiner zweiten Woche an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 26,3 Millionen Dollar ein und hielt damit den ersten Rang, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete.

Dagegen kam der neu eingestiegene Zeichentrickfilm «Smurfs: The Lost Village» («Schlümpfe 3») nicht an: Mit rund 14 Millionen Dollar erreichte er nur den dritten Platz. Auf dem zweiten Rang hielt sich die Musical-Realverfilmung «Beauty and the Beast» mit rund 25 Millionen Dollar.